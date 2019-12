Belgische investeerders azen op fors belang in Euroclear

Euroclear, met Lieve Mostrey als CEO, is een onbekende, maar cruciale factor in ons financiële systeem.

Vier verzekeraars en twee overheden mikken op de verankering van de in Brussel gevestigde financiële reus. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

De publieke investeringsmaatschappijen FPIM (federaal) en PMV (Vlaanderen) maken met vier verzekeraars werk van een consortium om een belang van 10 procent in Euroclear te nemen. De verzekeraars zijn AG (een onderdeel van Ageas), Belfius Insurance, de Federale en Ethias.

Het in Brussel gevestigde Euroclear is weinig bekend bij het grote publiek, maar is een onmisbare schakel in de wereldwijde effectenhandel. Als ‘boekhouder van de beurs’ ziet de groep erop toe dat kopers hun aandelen, fondsen of obligaties ontvangen, terwijl de verkoper van die effecten zeker is dat hij zijn geld krijgt. Tegelijk staat het bedrijf in voor de bewaargeving van effecten.

791.000 miljard euro Vorig jaar was Euroclear, dat zo’n 2.000 werknemers telt in Brussel, goed voor 791.000 miljard euro aan transacties.

Vorig jaar was Euroclear, dat zo’n 2.000 werknemers telt in Brussel, goed voor 791.000 miljard euro aan transacties. Tegelijk had Euroclear 28.800 miljard euro aan effecten onder beheer. De Belgische overheid heeft al 2,6 procent in handen via het investeringsvehikel FPIM.

Hertekening

Het doel van het belang van 10 procent? Wegen op de beslissingsvorming van de reus. Het consortium ziet zijn instap als een investering voor de lange termijn in voor België kritieke financiële infrastructuur. Samen met het bankennetwerk Swift is Euroclear een cruciale pilaar voor de positie van Brussel als financieel centrum.

Op basis van de jongste waarderingen van Euroclear - ruim 5,5 miljard euro - zou de participatie van de zes investeerders 550 à 600 miljoen euro waard zijn.

Met een mogelijk belang van 10 procent zou de participatie van de Belgen ruim een half miljard euro waard zijn.

De interesse van het consortium kadert in een hertekening van het aandeelhouderschap van Euroclear. Tal van aandeelhouders van de effectenreus hebben te kennen gegeven dat ze hun participatie wilden afbouwen. Euroclear heeft niet minder dan 115 aandeelhouders, waaronder veel internationale banken en beurshuizen.

De grootste aandeelhouder is de Franse effectenbeheerder Sicovam (15,9%). Banken als JPMorgan, Société Générale en BNP Paribas Fortis (3,1%) zitten eveneens in het kapitaal, net als de beurzen Euronext, ICE (VS) en LSE (Londen).

Beursgang?

De effectenreus, geleid door de Vlaamse Lieve Mostrey, mandateerde in het voorjaar Goldman Sachs om de exit van die vertrekkende aandeelhouders voor te bereiden. Daarbij worden twee pistes bekeken: de verkoop van een blok aandelen aan een of meerdere partijen of een beursgang. In dat laatste scenario lijkt een investering van het ‘Belgisch’ consortium minder evident, omdat het dan minder vat zou hebben op de instapprijs.

Verschillende partijen maakten hun interesse in Euroclear al kenbaar, waaronder de investeringsfondsen CVC en Hellman & Friedman en het Singaporese staatsfonds GIC. Maar nu is er ook ruime Belgische interesse.