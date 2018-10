Belgische tak Monte dei Paschi bijna verkocht

Investeringsmaatschappij Warburg Pincus, met Timothy Geithner als voorzitter, staat op het punt de Belgische tak van Banca Monte dei Paschi over te nemen.

De bank Monte dei Paschi di Siena kreeg vorig jaar 5,4 miljard euro toegestopt van de Italiaanse overheid op te overleven. De deal kreeg groen licht van de Europese commissie op voorwaarde dat de bank een stevig herstructureringsplan uitvoerde. De Italianen beslisten toen 5.500 jobs te snoeien en een reeks activiteiten in de etalage te zetten, waaronder de Belgische.

Banca Monte dei Paschi is in ons land een nichespeler en mikt vooral op welgestelde klanten en expats. Eind 2016 telde Monte dei Paschi Belgio zo'n 40.000 klanten en had het een balanstotaal van 1,2 miljard euro.