Belreca verkoopt helft van portefeuille

De belangen in BMW, Boskalis, Danone, Heineken, Intel, Roche, Shell en Solvay gingen de deur uit. De verkopen vertegenwoordigen volgens onze berekeningen 29,3 miljoen euro, of bijna de helft van de hele portefeuille. Die is volgens de koersen van woensdag 58,6 miljoen euro waard. Dat is omgerekend 185,80 euro per aandeel. De beurswaarde van Belreca bedraagt 45,1 miljoen euro. Ondanks een koersklim met 28 procent dit jaar blijft de holding dus onder haar intrinsieke waarde noteren. Belreca houdt nog belangen aan in Ackermans & van Haaren, Tubize, Bekaert, Aliaxis, Vranken Pommery, Lotus Bakeries, Melexis en Mckesson.