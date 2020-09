'Beroepsgeheim accountants mag niet worden uitgehold'

Bart Van Coille, de voorzitter van ITAA, het instituut voor belastingadviseurs en accountants, pleit voor een nauwere samenwerking met de overheid in de strijd tegen fraude en witwassen. ‘Maar dat mag de vertrouwensrelatie die we met onze klanten hebben opgebouwd niet in gevaar brengen.’

Net als banken en vermogensbeheerders zijn accountants en belastingadviseurs verplicht hun klanten te screenen en toezichthouders op de hoogte te brengen als ze verdachte praktijken vaststellen of vermoeden. ‘Dat vergt veel werk, maar als we iets vaststellen kunnen we de bevoegde overheden daar vaak heel gedetailleerd over berichten,’ zegt Van Coille van ITAA.

ITAA is deze week officieel van start gegaan en ontstond na de fusie van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten en het instituut van de accountants en belastingconsulenten. Het nieuwe instituut telt 15.000 leden.

De recente bancaire fraudeschandalen - denk aan de vorige week losgebarsten FinCEN-files - zetten nog eens in de verf welke rol de sector kan spelen in de strijd tegen gesjoemel. ‘In tegenstelling tot banken, die alleen kunnen afgaan op de bedragen die ze zien passeren bij financiële transacties, krijgen wij ook de facturen onder ogen,’ geeft Van Coille mee. ‘We hebben iets meer data die we indien nodig kunnen overhandigen aan de antiwitwascel.’

Uit de crisis klimmen

De sector pleit voor een nog nauwere samenwerking met de fiscus in de strijd tegen de fraude. ‘Maar de vertrouwensrelatie met onze klanten mag daar niet door in het gedrang komen’, waarschuwt de ITAA-voorzitter. ‘Ons beroepsgeheim mag niet worden uitgehold. Onze cliënten moeten ons in vertrouwen kunnen nemen. Als ze denken dat hun accountant of belastingadviseur hen verklikt, zullen ze hun dossier nooit willen voorleggen.’

De goede vertrouwensrelatie tussen accountant en onderneming is volgens Van Coille een instrument om sneller uit de crisis te klimmen. ‘We gaven de leden van ITAA al toegang tot de ondernemingsdatabank Companyweb. Sinds kort krijgen ze ook de data van het handelsinformatiekantoor Graydon. De bedoeling is dat niet alleen onze leden, maar ook hun klanten een beter inzicht krijgen in de financiële situatie van ondernemingen en ze zo beter kunnen bijstaan. Op die manier kunnen we een sneeuwbaleffect vermijden waarbij ondernemingen elkaar in hun val meesleuren omdat ze te weinig over elkaars situatie kennen.’