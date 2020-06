'Betaalachterstand bij Belgen is gevoelig gestegen'

De vastgoedbeheerder Cobelpro, die ook panden in de Gentse Veldstraat managet, gebruikt de technologie van Aividens om in te schatten of eigenaars en huurders tijdig betalen.

Als gevolg van de coronacrisis worden bedrijven nu al beduidend meer geconfronteerd met klanten die hun rekening niet kunnen betalen, zegt Edouard Beauvois van het Brusselse fintechbedrijf Aividens.

Aividens ontwikkelt software waarmee bedrijven beter kunnen inschatten of hun klanten tijdig hun rekening zullen betalen. De algoritmes die het Brusselse technologiebedrijf bedacht, maken het mogelijk te voorspellen wanneer een klant een wanbetaler wordt en helpen ondernemingen ook om een terugbetalingsplan op te stellen op maat van die klant.

'De verliezen die bedrijven lijden als gevolg van niet-betaalde rekeningen stemmen in België doorgaans overeen met 3 procent van hun omzet', zegt Aividens-medeoprichter en -CEO Edouard Beauvois. 'Dat is zelfs iets meer dan het Europese gemiddelde. Volgens studies is bij kmo's ongeveer een kwart van de faillissementen te wijten aan onbetaalde facturen. In meer dan de helft van de gevallen kan die klant zijn rekening niet betalen omdat hij financiële moeilijkheden kent.'

Te laat in actie

Door de coronacrisis zal dat aantal de komende maanden alleen maar toenemen, zegt Beauvois. 'We zien dat nu al in de data die we met onze software analyseren. Voor de pandemie duurde het gemiddeld zo'n 40 dagen voor klanten met betaalachterstand alsnog hun rekeningen betaalden. Intussen is dat al opgelopen tot 55 dagen, en ik ga ervan uit dat dat nog zal stijgen.'

Volgens Beauvois schieten veel ondernemingen te laat in actie om te vermijden dat ze met een hoop onbetaalde facturen opgezadeld zitten. 'Nu doen ze dat pas als de uiterste betaaldatum in zicht komt of net is gepasseerd. En als het te laat is, hebben ze vaak niet de juiste mechanismen in huis om klanten aan te sporen alsnog te betalen. Een 'one size fits all'-aanpak blijkt niet zo efficiënt.'

Buitenlandse plannen

Bovendien maakt de coronacrisis het nog moeilijker om klanten goed te screenen, zegt Beauvois. 'Nu mensen meer thuiswerken, blijkt het vaak moeilijker om hen te bereiken. Ze hebben alleen hun telefoonnummer op kantoor opgegeven, mails blijven onbeantwoord...'