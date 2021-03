Betaalbedrijf Klarna neemt voorsprong als Europa's waardevolste fintechbedrijf

Het Zweedse betaalbedrijf Klarna wordt na een nieuwe kapitaalronde op dik 25 miljard euro geschat. Dat is vijf keer meer dan de waarde die een jaar terug werd gekleefd op de groep, die steeds nadrukkelijker naar de beurs lonkt.

Klarna, dat uitpakt met manieren die klanten de kans geven makkelijker achteraf te betalen bij het online shoppen, gold sowieso al als het waardevolste Europese financiëletechnologiebedrijf in privéhanden. Na een nieuwe kapitaalverhoging neemt het nu nog wat extra voorsprong op de concurrentie.

Het Zweedse betaalbedrijf haalt 1 miljard dollar (ongeveer 820 miljoen euro) op bij bestaande en nieuwe investeerders, die bij die operatie een prijskaartje van 31 miljard dollar of ruim 25 miljard euro kleven op de groep. Onder de investeerders zitten bekende namen zoals de Californische techinvesteerder Suquoia Capital, waarmee de Belgische holding Sofina geregeld samenwerkt. Ook het Singaporese staatsfonds GIC en de vermogensgigant BlackRock zitten mee aan boord bij Klarna.

De succesvolle nieuwe kapitaalronde en de torenhoge waardering zetten nog eens in de verf hoe hip betaaltechnologie dezer dagen is bij investeerders.

De succesvolle nieuwe kapitaalronde - volgens Klarna was de vraag vier keer groter dan het aanbod - en de torenhoge waardering zetten nog eens in de verf hoe hip betaaltechnologie dezer dagen is bij investeerders. Ondernemingen die zich achter de schermen toeleggen op het verwerken van betaalverkeer hadden lange tijd een saai imago.