Betaaldienst Rode Duivels schroeft ambities op in België

Buckaroo, de Nederlandse betaalspecialist die de Belgische Voetbalbond als klant heeft, ziet België als een springplank voor verdere groei in Europa. ‘Tegen het einde van dit jaar moet een tiende van onze omzet uit België komen’, zegt CEO Paul Scholten.

Als u online shopt, kunt u doorgaans meerdere betaalsystemen kiezen als u afrekent: Bancontact, Visa, Mastercard of andere. Betaalspecialisten zoals Buckaroo, of grotere concurrenten zoals Adyen en Worldline, garanderen dat webshops hun klanten meteen meerdere van die betaalmethodes kunnen aanbieden en verwerken alle transacties achter de schermen.

Nu corona ons allemaal veel meer via het internet doet winkelen, komt België veel nadrukkelijker in beeld als jachtterrein voor betaalspecialisten die dat stijgende aantal online transacties afhandelen. Iets meer dan een halfjaar geleden landde de Zweedse fintechgigant Klarna in België. En afgelopen zomer kondigde de Nederlandse betaalverwerker Mollie aan sterker te willen staan in ons land.

Per online aankoop geven de Nederlanders nog altijd hogere bedragen uit dan de Belgen. Al verwachten we een inhaalbeweging. Paul Scholten CEO Buckaroo

Ook het Nederlandse Buckaroo schroeft nu zijn Belgische ambities op. Het opent een bijkantoor in Brussel. ‘Vorig jaar werden in België online zo’n 33 procent meer producten online verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder', zegt Paul Scholten, de CEO van Buckaroo. ‘Die markt groeit intussen even snel als de Nederlandse. Al zijn er nog verschillen. Per aankoop geven de Nederlanders hogere bedragen uit dan de Belgen. Al verwachten we ook daar een inhaalbeweging.’

Retailers en streamingdiensten

België is geen compleet nieuwe markt voor Buckaroo. De voorbije maanden sloot het bedrijf al partnerships met Bancontact/Payconiq, de Antwerpse factuurverwerker POM en de Belgische Voetbalbond, die een beroep doet op de diensten van Buckaroo om tickets te verkopen voor de wedstrijden van de Rode Duivels of de Red Flames.

‘In Nederland maken 3.000 kleine en grote ondernemingen gebruik van onze diensten', zegt Scholten. ‘We zijn vooral actief in de retail: schoenen, tuincentra, woonwinkels. Maar ook bedrijven die met een abonnementsformule werken, zoals de fietsverhuurder Swapfiets of videostreamingdiensten, zijn belangrijk voor ons. Wat we in Nederland hebben gedaan, willen we in België herhalen. Tegen het einde van het jaar moet België goed zijn voor 10 procent van onze omzet.’

120 miljoen Transacties Buckaroo verwerkte vorig jaar 120 miljoen transacties, goed voor 4,5 miljard euro aan aankopen.

Die omzet kreeg vorig jaar een stevige boost omdat door de coronacrisis velen meer online winkelden. ‘Dat we niet echt actief zijn in de reisindustrie was een meevaller', vertelt Scholten. ‘Concrete cijfers kan ik nog niet geven, maar nu al is duidelijk dat onze omzet vorig jaar met 45 procent steeg. We verwerkten 120 miljoen transacties, goed voor 4,5 miljard euro aan aankopen.’

Daarmee zegt Buckaroo over voldoende schaalgrootte te beschikken om verder te groeien in België. Dat kan in principe via overnames, ook al omdat Buckaroo in handen is van de Amerikaanse investeerder Blackfin en voldoende financiële vuurkracht heeft. Maar in tegenstelling tot op de Nederlandse markt zijn er volgens Scholten veel minder overnamekansen in België.