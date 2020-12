Betaalgigant Mastercard dreigt miljoenen Britten te moeten vergoeden

Het Britse High Court boog zich vrijdag over een massaclaim die de voormalige financieel ombudsman Walter Merrick had ingediend tegen Mastercard. Volgens Merrick rekende het krediet- en betaalkaartenbedrijf winkeliers 16 jaar, tussen 1992 en 2008, onterecht hoge transactiekosten aan. Die hogere kosten werden doorgerekend aan 46 miljoen Britse consumenten, is de redenering.

Mastercard was al eerder in beroep gegaan in de zaak, maar krijgt nu ongelijk van het Britse Hooggerechtshof. Nu de massaclaim weer op de rails zit, hangt de betaalgigant een monsterboete van omgerekend 15 miljard euro boven het hoofd. Iedereen die tussen 1992 en 2008 ouder was dan 18 en kan aantonen dat hij minstens drie maanden in het VK woonde, zou volgens Merrick aanspraak kunnen maken op een uitkering van 325 euro door Mastercard. Zelfs als die geen klant was bij de financiële groep.