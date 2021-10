Twee van 's werelds hoogst gewaardeerde fintechbedrijven, het Zweedse Klarna en het Amerikaans-Ierse Stripe, slaan de handen in elkaar om sterker te staan in een boomende niche van de betaalindustrie: kopen op de poef.

Met de deal slaan twee van de opmerkelijkste groeiers van de voorbije coronamaanden de handen in elkaar. De Amerikaanse specialist in internetbetalingen Stripe, die tien jaar geleden opgericht werd door de Ierse broers John en Patrick Collison, kreeg tijdens de pandemie nog een gigantische duw in de rug omdat mensen massaal online begonnen te shoppen.

Tijdens de recentste kapitaalronde in maart werd het bedrijf uit San Francisco gewaardeerd op 95 miljard dollar of zo'n 80 miljard euro. Daarmee wordt op Stripe een hoger prijskaartje gekleefd dan op SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

De essentie De betaalgiganten Klarna en Stripe gaan samenwerken om meer oplossingen aan te bieden die achteraf betalen mogelijk maken voor klanten.

Beide bedrijven gelden als de hoogst gewaardeerde fintechbedrijven die nog niet op de beurs staan. Stripe, opgericht door de Ierse broers Collison, wordt op 95 miljard dollar geschat. Het Zweedse Klarna geldt als de waardevolste Europese fintech, met een prijskaartje van 46 miljard dollar.

Achteraf betalen of 'buy now, pay later' is een snel groeiende niche in de betaalindustrie. Consultants verwachten dat liefst 60 procent van de consumenten minstens een keer via die formule zal hebben betaald binnen twee jaar.

Ook andere bedrijven slokken volop spelers op die dergelijke betaaloplossingen aanbieden.

Het Zweedse Klarna, dat klanten bij het online winkelen gemakkelijker achteraf laat betalen, geldt dan weer als het waardevolste Europese financiëletechnologiebedrijf in privéhanden. Bij de recentste kapitaalverhoging, waaraan ook het Japanse Softbank deelnam, werd het bedrijf gewaardeerd op 46 miljard dollar of bijna 40 miljard euro.

Nu beide giganten een strategisch partnerschap sluiten, zullen handelaars die met Stripe werken ook de achterafbetaalformule van Klarna kunnen aanbieden aan hun klanten. Klarna, dat ook in ons land actief is, werkt al samen met betaalbedrijven zoals Adyen. Maar dankzij de deal met Stripe kan de Zweedse groep haar netwerk in één klap fors uitbreiden, zeker in de Verenigde Staten. In een mededeling zeggen beide bedrijven dat ze op termijn nog nauwer willen samenwerken en nieuwe diensten in andere landen willen lanceren.

Stevige concurrentie

Kopen op de poef - of om het in hippere termen te formuleren: 'buy now, pay later' - geldt in de betaalindustrie als een enorme groeimarkt. Als principe is achteraf betalen natuurlijk niet nieuw en ook de klassieke kredietkaartmaatschappijen hebben er eerder al een miljardenbusiness rond uitgebouwd. Maar fintechspelers zoals Klarna maken zich sterk dat ze het concept hebben uitgewerkt op maat van e-commercebedrijven.

Kopen op de poef - of 'buy now, pay later' - geldt in de betaalindustrie als een enorme groeimarkt.

Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Volgens een recent rapport van de Franse consultant Capgemini heeft wereldwijd 20 procent van de klanten al eens op een of andere manier gebruikgemaakt van achterafbetaalformules. Over een tweetal jaar zou dat liefst 60 procent zijn, schat Capgemini.

Het potentieel van 'buy now, pay later' is ook de andere grote namen in de fintechsector niet ontgaan. Square, het betaalbedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey, betaalde afgelopen zomer nog 24 miljard euro voor het Australische kredietkaartenalternatief Afterpay. Het Amerikaanse PayPal legde in september dan weer 2,7 miljard dollar op tafel voor het Japanse Paidy.