Betaalpionier Vijay Shekhar Sharma tekent voor grootste beursgang in India

Nu ook in India, een land met 1,4 miljard inwoners, cash op zijn retour is, zou je denken dat je gebeiteld zit als je de eigenaar bent van een mobiel betaalplatform. Maar Vijay Shekhar Sharma, de oprichter en CEO van de Indiase betaalspecialist Paytm, is er blijkbaar toch niet helemaal gerust in.

Hulp van de overheid

De enorme toevloed van klanten was ook buitenlandse investeerders niet ontgaan. Grote geldschieters zoals Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van beurslegende Warren Buffett, Jack Ma's Alibaba en het Japanse fonds Softbank namen een belang in Paytm. Sharma, die zichzelf Engels heeft geleerd door naar rockmuziek te luisteren, stak zijn ambitie niet onder stoelen of banken. Ooit sloot hij een interview af door Jim Morrison van The Doors te parafraseren: 'I want the world and I want it now'.