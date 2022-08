Betaalspecialist Keyware krijgt boost na overname

De recente overname van het Oost-Vlaamse Payment Solutions en de groeiende vraag naar autorisatietoepassingen bezorgden de betaalspecialist Keyware een fors hogere omzet en nettowinst in de eerste jaarhelft.

In de eerste helft van het jaar boekte het beursgenoteerde Keyware een nettowinst van 856.000 euro, bijna het dubbele van wat het bedrijf kon voorleggen in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet dikte met 43 procent aan tot iets meer dan 12 miljoen euro.

Keyware is vooral bekend als aanbieder van betaalterminals, maar het bedrijf is ook actief in betaalsoftware en als specialist in autorisatie: het proces waarbij banken of andere spelers bepalen of een transactie al dan niet wordt toegestaan.

Door kort na Nieuwjaar de Haaltertse concurrent Payment Solutions over te nemen wilde Keyware zijn positie versterken in dat segment van betaalterminals en autorisatie. Bijna zes maanden later kan Keyware al de eerste vruchten plukken van die deal. De onderneming boekt een bijna 60 procent hogere omzet in autorisatie, terwijl de omzet in het segment van de betaalterminals met meer dan 37 procent stijgt.

Bakstenen winkels

Niet alleen de overname van Payment Solutions gaf Keyware een duw in de rug. Nu de piek van de coronacrisis achter de rug is, zijn klanten sneller geneigd te shoppen in klassieke, bakstenen winkels. Dat stuwt de vraag naar betaalterminals. Tegelijk bracht Keyware het gros van zijn klanten over naar een nieuwe betaalpartner. Nu dat proces is afgerond, geeft dat de cijfers voor autorisatie ook een stevige boost, zegt Keyware in een persbericht.