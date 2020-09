Betaalverwerker Mollie wil met 90 miljoen euro verder opschalen in België

De Nederlandse betaaldienstverlener Mollie probeert met 90 miljoen euro aan vers kapitaal steviger grip te krijgen op de Belgische webwinkel. 'België kan nog een flinke inhaalslag maken op het vlak van e-commerce.'

Het geld is afkomstig van TCV, een investeerder uit Silicon Valley, maakt Mollie dinsdag wereldkundig. De Amerikaanse financier is bekend van Facebook, Netflix, Spotify en de neobank Revolut.

Met TCV onderhield het bedrijf al langer een goede relatie, vertelt Ken Serdons, de Belgische chief commercial officer van Mollie. 'Het ging er ons niet om of het nu een Amerikaanse of Europese partij is.'

Serdons is sinds september vorig jaar commercieel directeur bij de Amsterdamse fintechonderneming. De afgelopen acht jaar werkte hij al in de snel groeiende wereld van het onlinebetaalverkeer, bij onder meer Worldpay en Paymentsense in Londen.

Belgische Stripe

Mollie werd in 2004 opgericht door de Nederlander Adriaan Mol. Hij leidt het bedrijf met Gaston Aussems, die binnenkort vertrekt. Mol zette eerder Zaypay op, een betalingsdienst voor microtransacties.

In tegenstelling tot veel concurrenten is Mollie nog lang niet uitgegroeid, zegt Serdons. 'We kunnen nog veel verder opschalen.' In Europa telt het bedrijf in totaal 100.000 klanten, onder andere de maaltijdbezorger Deliveroo en het schoenenmerk Toms.

Mollie verzorgt in België het betaalverkeer van kleine start-ups tot grote kmo's. Voorbeelden zijn de bierbrouwer Duvel, Standaard Boekhandel, het telecombedrijf Mobile Vikings en Studio 100.

'Vergelijk ons met Stripe', verwijst Serdons naar de Amerikaanse betaalverwerker die ondanks een wereldwijde bezetting vooral lokaal actief is. In België zit Mollie met een commercieel team van 7 man gevestigd in Lokeren. De groei is 120% op jaarbasis.

1 miljard waard

In 2019 investeerde een aantal fintechinvesteerders al 25 miljoen euro in de betaaldienstverlener. Voorheen financierde Mollie alles zelf en herinvesteerde het de winst in het bedrijf. Met de komst van TCV, die een onbekend belang neemt, stoot Mollie door naar een waarde van 1 miljard euro.

De onderneming wil zijn groei in de bestaande markten Nederland, Duitsland, België en Frankrijk versnellen. In de Benelux bedient het bedrijf naar eigen zeggen een op de twee webwinkels. 'Er is hier nog veel potentieel. Zo loopt België achter op Nederland, dat weer achterblijft bij het Verenigd Koninkrijk. Op het gebied van e-commerce kunnen we nog een flinke inhaalslag maken.'

In ons land moet Mollie de markt delen met traditionele partijen als Ingenico en Worldline. Het verschil bij Mollie zit hem in de eenvoud en transparantie van betalen, zegt Serdons. Het hangt van de betaalmethode af hoeveel webwinkels moeten afdragen per transactie. 'Maar we pakken kleine percentages.' Winkeliers hebben ook kosten aan zogeheten card schemes.

Volgens Serdons kan Mollie met de nieuwe investeringsronde ook stappen zetten met het product. 'We willen klanten helpen met hun cashflow door bankgerelateerde opties binnen onze softwaresysteem aan te bieden', zegt hij. Overigens heeft Mollie nog geen banklicentie. Wel behoort die in de toekomst tot de mogelijkheden, denkt Serdons.

Betaalsector

Dat ook de betaalsector niet buiten schot blijft in de coronacrisis, bleek onlangs uit de transactiecijfers van Adyen. Die daalden voor het eerst in zijn bestaan. Oorzaak: de omzet in de reisbranche en winkelverkopen nam sterk af.