'Betere terreurverzekering zit vast in politieke doolhof'

Na de aanslagen van Zaventem werkten de regering en de verzekeraars aan een betere bescherming voor terreurslachtoffers. 'De concrete uitwerking van een akkoord blijft uit door de val van de regering', stelt de sectorvereniging Assuralia vast.

Bij de verzekeraars lopen de claims binnen voor storm Dennis van het afgelopen weekend. 'Het is nog iets te vroeg om een balans op te maken. Dennis was lichter aangekondigd, maar ik ben niet zeker of de schade lichter gaat zijn', zegt Hans De Cuyper, de CEO van de verzekeraar AG Insurance en aftredend voorzitter van de sectorvereniging Assuralia. 'We zien wel een duidelijk effect van communicatie en de waarschuwingen aan de bevolking. Mensen zijn beter voorbereid en daardoor zijn er minder schadeclaims.'

De Cuyper relativeert de stormschade. 'We noemen dat natuurrampen met een uitzonderlijk karakter, maar dat uitzonderlijke moet je langzamerhand in vraag stellen. De bedragen die nu circuleren, zijn niet gigantisch', zegt De Cuyper. 'Al blijft het afwachten wat de rest van het jaar nog geeft.'

Hij verwacht dat verzekeraars hun premies niet structureel moeten aanpassen. 'Stormen, overstromingen en droogte zijn meestal erg lokaal en dat kunnen we nog internationaal herverzekeren aan competitieve voorwaarden. Cyberrisico is een ander paar mouwen, dat verzekeren en herverzekeren wordt complexer.' De Cuyper stopt dinsdag als voorzitter van Assuralia en geeft de fakkel door aan Hilde Vernaillen (P&V).

Een van de zwaarste dossiers tijdens zijn voorzitterschap waren de terreuraanslagen in Brussel in maart 2016. De schadelast bij de Belgische verzekeraars loopt op tot 110 à 120 miljoen euro. Dat is de som van de schade die al is uitbetaald, maar ook levenslange rente die uitgekeerd moet worden aan sommige slachtoffers. De materiële schade aan de luchthaven en het station van Maalbeek zit daar niet bij.

'België heeft een goede wetgeving, want de lichamelijke schade van terrorisme wordt hier volledig vergoed. En de private sector regelt dat goed', stelt De Cuyper vast. 'Maar we zijn een stap verder gegaan.' Daarmee verwijst hij naar een akkoord dat de sector in 2018 sloot met toenmalig minister van Economie Kris Peeters (CD&V) om terreurslachtoffers nog beter te beschermen en een aantal niet-verzekerde gevallen te regelen.

Vrachtwagen

Een aanslag zoals in Nice, een vrachtwagen die op de Grote Markt in Brussel slachtoffers zou maken, kan niet in de huidige terrorismewet opgevangen worden omdat die uitgaat van zaken als brand of ontploffing. Daarnaast is de Grote Markt geen verzekerd gebouw zoals een station.

'In het plan zou elke Belg die getroffen wordt door terrorisme kunnen rekenen op een compensatie, zelfs als hij niet verzekerd is' Hans De Cuyper Voorzitter Assuralia

'Met het voorstel zou iedere Belg en iedereen die in België verblijft bij een terroristische aanslag kunnen rekenen op een compensatie van de Belgische verzekeringssector, of die nu verzekerd is of niet. Dat is een ongeziene spontane solidariteit van de verzekeringssector naar alle Belgen', zegt De Cuyper.

'Maar helaas is dat voorstel niet door het politieke doolhof geraakt', zegt De Cuyper. Sinds de val van de regering ligt het dossier stil. Pogingen om het via het parlement erdoor te krijgen zijn mislukt door meningsverschillen over de precieze rol van de private sector. 'Nu zitten we met een leemte in de wetgeving, terwijl het risico op aanslagen nog steeds bestaat. We vragen dat de politiek dit dossier zo snel mogelijk afrondt.'

Het voorstel behelst ook een uniek loket voor slachtoffers. Zij worden dan doorverwezen naar de verzekeraar die het best uitgerust is en die regelt dan het hele dossier. De uiteindelijke kosten worden gedragen door de sector en verdeeld volgens marktaandeel.