Beursbonanza voor bankenbestormer Adyen

Sexy kan je de markt voor betaaltechnologie niet bepaald noemen, maar toch lopen beleggers woensdag storm voor de Nederlandse betaalspecialist Adyen. Wat is de succesformule van dit nieuwe troetelkind van de beurs?

Laten we eerlijk zijn. Tenzij u zelf in die business actief bent, is de kans nagenoeg nihil dat u zich ooit afvraagt wat er nu precies gebeurt als u ’s middags met de kaart een broodje betaalt in het tankstation om de hoek of als u online nog snel een weekendje boekt voor u en uw partner. U geeft uw pincode, logt mobiel in met uw kredietkaartgegevens en enkele muisklikken later is de kous af.

Maar achter die schijnbaar simpele handelingen gaat een kluwen schuil waarin aanbieders van betaalsystemen, softwarebedrijven, banken en een hele zwik andere ander financiële partijen hun plaats opeisen.

Het is net in die bijzonder complexe markt dat het Nederlandse Adyen in een mum van tijd een opmerkelijk groeitraject heeft uitgestippeld. Iets waarvoor de financiële technologiegroep woensdag ruimschoots werd beloond door beleggers. Na de eerste gongslag op de beurs van Amsterdam stuurden die de koers van Adyen woensdagochtend liefst 95 procent hoger. Het meest succesvolle beursdebuut op het Damrak sinds mensenheugenis.

Worldline

Waarom is iedereen nu plots zo wild van Adyen? Om dat goed te kunnen begrijpen, moeten we eerst eens kijken naar hoe klassiek betaalverkeer er vandaag uit ziet. Nemen we nog eens dat broodje op de middag als voorbeeld. Als u dat met de kaart betaalt, doet u dat via een betaalmethode zoals bijvoorbeeld Bancontact, Maestro of Mastercard.

Maar die ondernemingen moeten op hun beurt een beroep doen op externe partijen die erop toezien dat uw geld uiteindelijk op de rekening terechtkomt van de handelaar. In het jargon heet zo’n bedrijf een ‘acquirer’. U kent de namen van de belangrijkste spelers misschien van de betaalterminals die bij de meeste handelaars nog op de toonbank staan: Worldline, een Franse groep, is met voorsprong de grootste naam in België. Maar daarnaast is er nog Six, BNP Paribas Fortis en het Nederlandse CCV.

Sinds kort behoort dus ook Adyen tot die club. Het grote verschil met de traditionele spelers in het betaalverkeer is dat Adyen zich profileert als een ‘one stop shop’ voor handelaars. Adyen brengt meer dan 250 betaalmethodes wereldwijd samen in een systeem en verwerkt voor hen transacties in ruim 150 munteenheden. Dat kan zowel in klassieke winkels zijn - Adyen verkoopt ook klassieke betaalterminals - als online.

Weg met de tussenpersonen

Op die manier maakt Adyen een hele reeks tussenpersonen, waarmee u als handelaar vaak nog een apart contract moest onderhandelen, overbodig. Bovendien maakt Adyen zich sterk dat het klanten veel lagere tarieven kan aanrekenen dan directe concurrenten zoals Worldline.

108 miljard Snelle groeier Adyen verwerkte vorig jaar voor meer dan 108 miljard euro aan transacties.

De formule slaat aan, zoveel is duidelijk. De Nederlandse fintechspeler werd in 2006 opgericht, maar geniet pas sinds 2012 het statuut van ‘acquirer’ in Europa. Sindsdien gaat het keihard: Adyen verwerkte vorig jaar voor ruim 108 miljard euro aan transacties en zag zijn omzet op 12 maanden tijd met 53 procent aanzwellen tot ruim 1 miljard euro over 2017. In tegenstelling tot heel wat andere prille fintechbedrijven is Adyen ook winstgevend. De Nederlanders boekten vorig jaar een nettowinst van 71,3 miljoen euro.

Die groei is onder meer te verklaren door de niet te stuiten opmars van de e-commerce. Nu steeds meer handelaars nood hebben aan een onlinekanaal, neemt de vraag naar een eenvoudige betaaloplossing exponentieel toe.

Schermvullende weergave De Amerikaanse veilingreus eBay besloot eerder deze lente nog in zee te gaan met Adyen. ©EPA

Tegelijk geeft ook Europa Adyen een flinke duw in de rug. Sinds dit jaar is namelijk PSD2 van kracht, de beruchte Europese richtlijn die derde partijen zoals pakweg een fintechonderneming, een energieleverancier of een technologiegroep als Google de toegang kan geven tot de rekeninggegevens van een bankklant. Die ‘new kids on the block’ kunnen zo zelf betalingen organiseren, maar ze zullen wel nog altijd nood hebben aan een speler die alle transacties in goede banen leidt. Adyen zet alvast fors in op die nieuwe PSD2-markt, net als op beveiliging en fraudedetectie.

Al ziet de groep ook nog elders kansen. Adyen, dat vorig jaar een Europese banklicentie verwierf, liet woensdag ook verstaan dat het kortlopende kredieten zal beginnen verschaffen aan zijn klanten. Adyen wil dus niet alleen de strijd aangaan met de traditionele tussenschakels op de betaalmarkt. Ook de traditionele banken blijken in het vizier te komen.

Concurrentie

Adyen is zeker niet de enige fintechspeler die de betaalmarkt wil openbreken. Behalve PayPal - opgericht door Silicon Valley-legende Peter Thiel en Tesla-bedenker Elon Musk - richten ook bedrijven zoals Stripe, Braintree en Authorize hun pijlen op die markt. Dankzij de koersopstoot van Adyen wonnen enkele beursgenoteerde concurrenten zoals het Duitse Wirecard en het Franse Ingenico, dat ook het Belgische Ogone omvat, woensdag flink terrein.

Schermvullende weergave Op de eerste dag van zijn beursnotering ging de koers van Adyen woensdag ruim 95 procent hoger. ©ANP