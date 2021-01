Bitcoin breekt opnieuw record met waarde van 34.000 dollar

Maar het succesjaar stond niet in de sterren geschreven. Begin dit jaar kostte de cryptomunt zo'n 8.000 dollar, om tijdens de eerste coronagolf te halveren tot minder dan 4.000 dollar. Daarna steeg de prijs en vooral na de zomer ging het hard. Believers zien digimunten als een goede afdekking tegen de zwakte van de dollar en het inflatierisico. Nu centrale banken in een recordtempo geld bijdrukken, kan de bitcoin in de valutamarkt waardevastheid bieden, is de achterliggende gedachte.