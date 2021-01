‘Bitcoin-investeerders wanhopig op zoek naar hun paswoorden’

Nu de bitcoin aan een niet te stuiten opmars bezig lijkt, zoeken heel wat investeerders van het eerste uur wanhopig naar de paswoorden van de digitale portemonnee waarop ze hun virtuele munten hebben bewaard. ‘Pas als het te laat is, beseffen veel mensen dat beleggen in bitcoin niet hetzelfde is als sparen bij de bank.’

Een zenuwslopende bedoening is het sowieso, beleggen in bitcoin. Nadat de moeder van alle virtuele munten vorige week naar een recordhoogte van bijna 42.000 dollar was gespurt, kelderde de koers in de dagen daarop. Intussen lijkt de rebound ingezet en is de 40.000 dollar opnieuw in zicht.

40.000 bitcoinkoers Na een opdoffer eerder deze week schurkt de bitcoin donderdag opnieuw aan tegen de grens van 40.000 dollar.

Dat klinkt misschien als muziek in de oren van bitcoinaanhangers. Maar bij flink wat investeerders van het eerste uur neemt de stress toe dat ze de trein missen. Niet omdat ze geen bitcoins bezitten: wel omdat ze zich het paswoord niet herinneren van de ‘wallets’, zeg maar digitale portemonnees, die hen toegang geven tot de virtuele munten.

Slapeloze nachten

Die club wanhopige investeerders heeft sinds deze week een gezicht. Stefan Thomas, een Duitse programmeur die in San Francisco woont, haalde deze week The New York Times. Hij beleeft slapeloze nachten omdat hij de toegangscode kwijt is van de digitale kluis waar hij zijn bitcoinpaswoorden bewaart. Thomas schreef die code op een papiertje, nadat hij in 2011 een harde schijf had ontvangen met daarop bitcoins die toen hooguit 26 euro waard waren.

Dat is nu even anders: de ruim 7.000 bitcoins waartoe Thomas via de harde schijf toegang kan krijgen, zijn meer dan 200 miljoen euro waard. De programmeur kreeg tien pogingen om het juiste wachtwoord in te geven, maar had het al acht keer mis. Als hij ook de laatste twee kansen verbrodt, ziet hij zijn miljoenenwinst allicht voorgoed aan zijn neus voorbijgaan.

140 miljard vermiste bitcoins Volgens het databedrijf Chainalysis is zo'n 140 miljard dollar aan bitcoins vermist.

Thomas is lang niet de enige die hopeloos op zoek is naar de juiste bitcoin-wachtwoorden. Chainalysis, een bedrijf gespecialiseerd in data over virtuele munten, schat dat ongeveer een vijfde van alle bitcoins onbereikbaar is geworden omdat hun eigenaars zich de juiste wachtwoorden niet meer herinneren. Die 18,5 miljoen vermiste bitcoins zijn goed voor meer dan 140 miljard dollar.

Thomas Smolders, de zaakvoerder van het Gentse creatief bureau Hartstikke, is ook een digitale pot met bitcoins kwijt. ‘Al gaat het allesbehalve om de bedragen die je in The New York Times leest. Samen met vrienden kocht ik een vijftal jaar geleden voor 50 euro bitcoins om eens uit te proberen als betaalmiddel voor een pizzabestelling. Dure pizza’s achteraf, want ik schat dat die bitcoins vandaag zo’n 6.000 euro waard zijn. Ik had het paswoord voor mijn wallet ergens op een post-itje laten rondslingeren en natuurlijk vind ik het niet meer terug. Het verhaal wordt af en toe verteld op café.'

Smolders denkt dat best wat Belgen in hetzelfde schuitje zitten. 'In de begindagen zaten ook hier veel mensen op hun zolderkamer bitcoins te mijnen. Ik wil er niet over nadenken hoeveel USB-sticks met onbruikbaar geworden virtuele munten rondslingeren.’

In de begindagen creëerden veel mensen bitcoins op hun zolderkamertje. Ik wil er niet over nadenken hoeveel USB-sticks met intussen onbruikbare virtuele munten rondslingeren. Thomas Smolders Zaakvoerder creatief bureau Hartstikke

Wie investeert in bitcoin of een andere virtuele munt bewaart die niet op een spaar- of een effectenrekening, maar werkt met een wallet. Daarin bewaar je niet de bitcoin zelf, want die wordt bijgehouden op een blockchainnetwerk, een soort gedecentraliseerde boekhouding. In die wallets zitten ‘private keys’. Dat zijn lange codes die je toegang verlenen tot jouw bitcoins op de blockchain en de mogelijkheid bieden daar transacties mee te doen.

Wachtwoord in de kluis

Er zijn verschillende manieren om de private keys te bewaren. Via een fysieke wallet, die het best te vergelijken valt met een externe harde schijf, maar ook via onlineportemonnees of software die je op je eigen pc of smartphone installeert. Je kan die toegangscodes ook op papier afdrukken of omzetten in een QR-code. Omdat die private keys complex en erg lang zijn, is in een stok achter de deur voorzien: een ‘recovery seed', een reeks woorden die weer in code kan worden omgezet en zo toegang kan verlenen tot de private keys.

Het is zoals aan het begin van het internettijdperk: toen ging je ook te rade bij het zoontje van je buurman dat toevallig iets van computers afwist. Nu zijn de beginnende bitcoinbeleggers aan de beurt. Een bitcoin- en blockchainanalist

‘Het is zaak om die seeds zo goed en zo veilig mogelijk te bewaren', valt onder bitcoinexperts te horen. ‘Mensen beseffen nog te weinig dat beleggen in bitcoin niet hetzelfde is als sparen bij de bank. Als je bij de bank of bij onlinewinkels als bol.com je paswoord kwijt bent, kan je dat regelen bij de helpdesk. Zoiets bestaat niet bij bitcoin. Als het daar fout loopt, is het te laat. Sommigen bewaren hun wachtwoorden daarom in een kluis, anderen printen gedeeltelijke versies van de codes af die ze op verschillende plaatsen bewaren. Er bestaan ook ondernemingen waarbij meerdere personen documenten moeten ondertekenen voor de codes worden vrijgegeven.’