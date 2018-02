'Bitcoin is vergif', vindt zakenpartner van Buffett

Charlie Munger, de rechterhand van de Amerikaanse beleggersgoeroe Warren Buffett, wil dat er hard wordt opgetreden tegen bitcoin en andere virtuele munten. Al heeft de 94-jarige miljardair het met nog wel meer moderne trends moeilijk.

The Daily Journal, een Amerikaans uitgeversbedrijf dat lokale kranten zoals de San Jose Post-Record of de Orange County Reporter publiceert, lijkt niet meteen een onderneming waar wereldwijd veel aandacht aan wordt geschonken. Dat er donderdag toch honderden mensen waren afgezakt naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de groep in Los Angeles, had met een man te maken: Charlie Munger.

De 94-jarige miljardair is al jaren voorzitter van The Daily Journal, maar het grote publiek kent hem als de rechterhand van de beleggerslegende Warren Buffett. Munger is al zo'n veertig jaar lang vicevoorzitter van Buffetts beleggingsvehikel, Berkshire Hathaway .

De jaarlijkse vergadering van The Daily Journal, die donderdag plaatsvond in een hotel in Los Angeles, wordt dan ook beschouwd als een miniatuurversie van het jaarlijkse beleggersevent van Berkshire Hathaway. Al gaat het er bij The Daily Journal wel iets bezadigder aan toe dan bij Berkshire Hathaway, waar de 87-jarige Buffett steevast liedjes op zijn ukelele zingt. Toch spraken twee bezoekers Munger tijdens deze vergadering aan als 'Mr. Buffett', meldde de zakenkrant Financial Times.

Twee uur gemopper

De aandeelhouders die donderdag naar downtown Los Angeles waren afgezakt - 'groupies', noemt Munger ze zelf - werden twee uur lang getrakteerd op gemopper van de voorzitter.

In de eerste plaats over de bitcoin. 'De hype rond de bitcoin is compleet onnozel', zei Munger, die de virtuele munt 'vergif' noemde. 'Hoe populairder het werd, hoe meer ik het haatte. Iedereen wil natuurlijk geld hebben. Daarom valt het te verwachten dat mensen geregeld domme dingen doen. Maar ik vind het gewoon walgelijk om te zien dat mensen zich hiertoe laten verleiden. De Amerikaanse regering vergist zich als ze zich zo soepel opstelt. De harde aanpak is het enige juiste antwoord.'

Humor voor 94-jarigen

Ook over artificiële intelligentie, een andere technologie die momenteel druk wordt gehyped, toonde Munger zich behoorlijk wantrouwig. 'Ik heb me nooit in artificiële intelligentie willen verdiepen,' klonk het. 'Ik heb het al zover gebracht door gewoon mijn gezond verstand te gebruiken.'