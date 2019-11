Bitcoin zakt naar laagste peil in half jaar

De cryptomunt bitcoin is in twee dagen tijd fors gedaald. Daar lijkt China voor iets tussen te zitten.

In twee dagen tijd verloor de bitcoin 10 procent van zijn waarde. De digitale munt is nu 6.971,56 dollar (6.311,35 euro) waard.

Een van de oorzaken van de steile daling is de Chinese centrale bank in Shanghai, de belangrijkste zakenstad van China. In een mededeling was die bijzonder hard voor de bitcoin. De bank heeft maatregelen aangekondigd om strenger te zijn voor de handel in digitale valuta, met extra aandacht voor illegale activiteiten. Ook de techregio Shenzhen onderneemt actie tegen cryptobeurzen.

Blockchain

3800 dollar Dip Op 1 januari 2019 was de bitcoin minder dan 3.800 euro waard.

Die houding is opvallend, aangezien de Chinese president Xi Jinping zich een paar weken geleden nog lovend uitliet over blockchaintechnologie. Daarop steeg de prijs van bitcoin. De markten worden nu gewaarschuwd om cryptovaluta niet te verwarren met blockchaintechnologie. Dat is een decentrale opslagmethode van data die voor alle partijen in de keten toegankelijk is. Zo is fraude bijna onmogelijk.