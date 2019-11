Blijft het bij beleefd applaus voor NewB?

De coöperatie NewB moet in vijf dagen nog ruim 20 miljoen euro bijeensprokkelen om een nieuwe ethische bank te kunnen oprichten. Om dat te doen lukken is al een wonder nodig. Burgers en investeerders vinden het project sympathiek, maar houden de vinger op de knip.

Het auditorium telde 184 zitjes. Er was volop gratis drank met hapjes. Er werd zelfs een dansgroepje ingehuurd om de receptie op te fleuren. Maar begin deze week daagden amper 27 mensen op voor het event van NewB op de universitaire campus van Hasselt. Een bijeenkomst donderdag tussen de pompoenen en aubergines in een Brusselse biowinkel lokte iets meer mensen. In een cultuurcentrum in Knokke diezelfde avond daagden een twintigtal mensen op.

De bijeenkomsten passen in een brede campagne van de Belgische coöperatie NewB om geld op te halen voor de opstart van een ethische en duurzame bank. Eind oktober kwam het project in een stroomversnelling. NewB kreeg groen licht voor de aftrap van een kapitaalronde van 30 miljoen euro. Maar heel enthousiast was het publiek niet om geld op de rekening van de coöperatie te storten.

Tijdslijn Het idee November 2010: organisaties uit het middenveld en particulieren denken samen na over de oprichting van een nieuwe duurzame ethische bank als antwoord op de financiële crisis. Oprichting NewB Juli 2011: de coöperatie NewB wordt op poten gezet om verder na te denken over een coöperatieve bank. Oproep naar burgers Maart 2013: NewB roept burgers op coöperant te worden en aandelen van 20 euro te kopen. Op twee dagen melden zich ruim 10.000 mensen. Project krijgt vaart Juni 2013: NewB verwacht dat het begin 2015 kan starten als internetbank. Het aantal coöperanten is al opgelopen tot 42.800, maar NewB denkt dat nog 50 tot 70 miljoen euro extra startkapitaal nodig is. Geen vergunning Juni 2014: het binnenhalen van een bankvergunning blijkt moeilijker dan gedacht omdat de Nationale Bank meer garanties vraagt. Lancering prepaidkaart Juni 2015: in afwachting van een banklicentie wordt al een prepaid betaalkaart gelanceerd. 10 miljoen uit Frankrijk Juni 2016: Monceau stopt 10 miljoen euro in NewB, dat verzekeringen van de Franse verzekeraar zal verdelen. Dossier banklicentie Januari 2019: NewB dient eindelijk zijn dossier voor een banklicentie in. De toezichthouder heeft een jaar om een antwoord te geven. Start kapitaalronde 25 oktober 2019: NewB moet in33 dagen 30 miljoen euro vers kapitaal ophalen. Dat is cruciaal voorhet verkrijgen van een banklicentie.

Dat staat in schril contrast met de geestdrift in de beginjaren van NewB, toen zich in twee dagen ruim 10.000 coöperanten aanmeldden voor het bankproject. De in 2011 opgerichte financiële speler kreeg naar eigen zeggen steun van 52.000 burgercoöperanten en 153 organisaties uit het sociale middenveld. NewB hoopte dat die organisaties hun 3 tot 4 miljoen leden zouden mobiliseren, maar dat lijkt niet te gebeuren. Vrijdagavond hadden slechts 13.602 partijen op de kapitaalronde ingetekend, goed voor 10,7 miljoen euro.

Dat is peanuts voor een bank die in België actief wil worden. ‘We hebben kritische massa nodig om dit project te doen slagen’, zegt Koen De Vidts, bestuurslid bij de coöperatie. ‘Een kapitaalronde waarop massaal wordt ingetekend, is voor de controlerende overheid het bewijs dat er vraag is naar zo’n bank. Een grote opkomst is dus erg belangrijk.’

Het concept van NewB is nauwelijks bekend bij het grote publiek. De brede mediacampagne kwam veel te laat. Coöperant NewB

De bijeenkomsten in de Waalse steden Aarlen en Luik deze week trokken meer volk, maar dat resulteerde niet in veel extra kapitaal. Deze week kwam er maar 4,7 miljoen euro bij. Het lijkt erop dat de onvrede over de banken na de financiële crisis vandaag veel minder speelt. Ondertussen tikt de klok genadeloos verder. Uiterlijk woensdag moet de coöperatie de door de Nationale Bank gevraagde 30 miljoen hebben opgehaald. Lukt dat de komende dagen niet, dan gaan de boeken dicht.

Na een zwakke campagnestart trok NewB deze week alle registers open. De 20.000 coöperanten van het eerste uur kregen een mail waarin werd opgeroepen alsnog met geld over de brug te komen. ‘We waren nog nooit zo dicht bij ons doel. We rekenen op u. Als elke huidige coöperant gemiddeld 600 euro investeert, lukt het ons.’

Pensioen

De organisatie gaat uit van de macht van het getal. Ze wijst erop dat sinds enkele dagen elke twee minuten iemand voor gemiddeld 750 euro in NewB investeert, dat komt neer op iets meer dan een half miljoen euro per dag. ‘Het sneeuwbaleffect werkt dus’, leidt ze daaruit af. Dat klinkt nogal optimistisch. Zonder een forse versnelling wordt de doelstelling niet gehaald.

Ik heb 500 euro gestort. Meer kan ik niet missen. Ik ben coöperant van het eerste uur en leef van mijn pensioen. Ik doe dit uit sympathie en wil daarvoor best een risico nemen. Een investeerder

‘Ik heb 500 euro gestort’, zegt Pierre Agten op de sessie in Hasselt. ‘Meer kan ik niet missen. Ik ben coöperant van het eerste uur en leef van mijn pensioen. Ik doe dit uit sympathie en wil daarvoor best een risico nemen.’ Al kan hij begrijpen dat anderen huiverig zijn om hun geld zomaar aan een nieuwe financiële speler toe te vertrouwen. ‘De risicofactoren staan wel erg opvallend uitgelegd in het prospectus’, zegt zijn vriendin Margriet Beernaerts. ‘Het is een bewijs van transparantie, maar dat kan ook mensen afschrikken.’

Of het debacle met Arco - de financiële coöperatie van de christelijke arbeidersbeweging die in 2011 samen met Dexia Bank kapseisde - meespeelt, weet het koppel niet. ‘Het risico is beperkt. Als NewB geen banklicentie krijgt, wordt mijn 500 euro integraal teruggestort’, zegt Agten. ‘Ik hoop dat dit anderen alsnog overtuigt.’

Andere coöperanten wijzen erop dat er erg weinig promotie is gemaakt voor de nieuwkomer. ‘Het concept van NewB is nauwelijks bekend bij het grote publiek. Voor velen is dat een stap in het onbekende. Pas de jongste weken is een bredere mediacampagne opgezet met affiches in stations, radiospotjes en krantenadvertenties. Dat was veel te laat.’

Schermvullende weergave ©ID/ Nick Verheaghe

In kringen van de bankenfederatie Febelfin valt dan weer te horen dat NewB zich te veel profileert als een buitenbeentje of outsider. ‘Het is zij tegen de rest.’ NewB zet zich af tegen bedrijven, ook banken, die ethische en duurzame claims doen zonder enige onafhankelijke controle. En het bekritiseert de ‘zelfvernietigende tendens van de verzekeraars’ om mensen die een hoger risico lopen een zeer dure premie te laten betalen.

‘Dat is toch logisch’, reageert De Vidts. ‘NewB draait om meer dan enkel de vraag of er een bankje bijkomt dat een niche probeert te bewerken. We zijn de uitdager in het Belgische financiële landschap.’ Dat juicht Febelfin-topman Karel Van Eetvelt ook toe, maar hij hekelt de aanpak van wij zijn goed en de andere banken zijn slecht. ‘Sociaal voelende mensen met kapitaal willen zulke dingen misschien wel ondersteunen. Maar wie zich te veel vanuit linkse hoek profileert, moet niet schrikken dat hij in de andere hoek op weerstand stuit.’

Kapitaalkrachtig

NewB slaagde er de voorbije dagen wel in wat grotere partijen over de brug te krijgen. Het Brussels Gewest legde 400.000 euro op tafel en belooft nog 600.000 extra als dat nodig is. De Foundation Chimay, bekend van de kloosterorde en het bekende trappistenbier betaalt 200.000 euro. Maar om het gat van bijna 20 miljoen euro dicht te rijden zijn meer kapitaalkrachtige investeerders nodig.

Vrijdag meldde zich een vermogende vrouw die 600.000 euro investeerde. Of haar voorbeeld gevolgd wordt, is hoogst onzeker. NewB lanceerde jaren geleden al verzekeringen en een betaalkaart, maar die brachten amper iets op. De omzet voor dit jaar werd begroot op een kleine half miljoen euro, maar kwam volgens de directie niet verder dan 100.000 euro omdat de bankvergunning vertraging opliep.

De financiële cijfers van de start-up zijn niet rooskleurig. Dit jaar lopen de kosten op tot 3,5 miljoen euro door de zware investeringen in IT en de nood aan diverse audits, en technische en juridische ondersteuning. Winst wordt pas in 2024 in het vooruitzicht gesteld.

NewB boekte de voorbije jaren een gecumuleerd verlies van 9,6 miljoen euro. Van de 15,25 miljoen euro vers kapitaal die NewB de voorbije jaren aantrok - waarvan 10 miljoen van de Franse verzekeraar Monceau - bleef eind vorig jaar maar iets meer dan een derde (5,7 miljoen euro) over.

Bestuurslid De Vidts windt er geen doekjes om. Op de presentatie in Hasselt vatte hij het zo samen: ‘Precies 5,95 euro, zoveel blijft er over van de 20 euro die de eerste coöperanten in één aandeel NewB hebben geïnvesteerd. Stel dat je nu 20 euro inbrengt, dan worden alle verliezen solidair verdeeld over bestaande en nieuwe aandeelhouders. Als je er dan binnen drie jaar wil uitstappen, krijg je zoveel terug als NewB op dat moment waard is.’