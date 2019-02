Blockchain plots minder hip in fintechland

Starters in financiële technologie steken hun projecten rond blockchaintechnologie makkelijker in de diepvries. De focus ligt nu op artificiële intelligentie, stelt het Belgische fintech-platform B-Hive vast.

Is de hype rond blockchain voorbij? Een jaar geleden leek het nog alsof iedereen aan de slag wilde gaan met de technologie. Blockchain raakte bekend als de motor waarop virtuele munten zoals de bitcoin draaien. Maar gaandeweg raakten de meest uiteenlopende bedrijven in de ban van de technologie, die als belangrijkste troef heeft dat hij derde partijen zoals een bank, een notaris of een overheid uitschakelt bij transacties.

Ook bij jonge starters in de financiële technologie was blockchain een hit, maar de nieuwe boordtabel van het Belgische fintechplatform B-Hive leert dat de aandacht intussen toch wat verslapt is. Een jaar terug stelde nog meer dan een kwart van de Belgische fintechbedrijfjes dat ze aan de slag waren met blockchain, nu is dat nog maar 11 procent.