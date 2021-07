'Bob de bonus' stort zich op cryptohype

Zo'n drie maanden na het spectaculaire beursdebuut van het handelsplatform Coinbase is er opnieuw een ambitieus cryptobedrijf met een miljardenwaardering op weg naar de New York Stock Exchange.

Lehman Brothers

Diamond zal voortaan ook deel uitmaken van de raad van bestuur van Circle. Daarmee krijgt het cryptobedrijf uit Boston meteen een van de hoofdrolspelers uit de financiële crisis aan boord. Diamond was topman van de Britse bankgroep Barclays toen Lehman Brothers in de herfst van 2008 uit elkaar spatte en hij wist toen ook de hand te leggen op de Amerikaanse tak van die zakenbank.

In de jaren daarop kwam Diamond, die door critici 'Bob de bonusbankier' werd genoemd, in opspraak omdat Barclays in een aantal financiële schandalen was beland. In 2012 zag Diamond zich gedwongen op te stappen nadat zijn positie bij Barclays onhoudbaar was geworden door een schandaal rond rentemanipulatie op de interbankenmarkt.