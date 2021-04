Boedelscheiding maar geen echtscheiding bij de Frères

De kinderen van wijlen Albert Frère verdelen de familiale groep onder elkaar. De tak rond Gérald Frère krijgt de controle over NPM, die rond Ségolène over het belang in GBL. Vastgoed, kunst en wijn worden netjes in tweeën verdeeld. De twee takken gaan een aandeelhouderspact voor 25 jaar aan.

Een maand geleden schreef De Tijd dat Frère-Bourgeois, de topholding van het imperium van de Frères, zich in tweeën wou splitsen. Frère-Bourgeois overkoepelt de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM, de vroegere spilholding van de familie) en - via enkele tussenvehikels - de participatie van de Frères in het beursgenoteerde GBL . Onder Frère-Bourgeois vindt men ook een reeks andere activa, waaronder jachtdomeinen en bossen.

De twee takken van de familie zijn nu tot een akkoord gekomen over de boedelscheiding. Dat voorziet dat de familie van Gérald Frère voortaan 75 procent van de aandelen van NPM zal bezitten en zijn zus de resterende 25 procent. Via NPM zijn de Frères onder meer aandeelhouder van de Franse tv-zender M6 (7,2%), de Italiaanse koffiemachine- en capsuleproducent Caffitaly, de specialist in aardobservatiegegevens CLS, de leverancier van ingenieursdiensten Akka en het Britse onlineplatform voor tweedehandswagens Cazoo.

GBL

Bij GBL zijn de verhoudingen omgekeerd: Ségolène Frère zal driekwart van het familiale belang in de beursgenoteerde holding bezitten en Gérald de rest. Het komt erop neer dat Ségolène voortaan indirect 10,5 procent van GBL in handen zal hebben en Gérald 3,5 procent. Die belangen wegen aan de huidige koers van GBL respectievelijk 1,54 miljard en 515 miljoen euro.

Ter herinnering: de Frères bezitten samen met de Canadese familie Desmarais in totaal 28 procent van de GBL-aandelen en controleren 48,92 procent van de stemrechten. Aan hun aandeelhouderspact met de Desmarais rond GBL verandert niets. Het loopt nog steeds tot 2029.

Ségolène en Gérald Frère gaan een aandeelhouderspact aan voor de komende 25 jaar.

GBL, dat wordt geleid door Ségolène's echtgenoot Ian Gallienne, omvat onder meer belangen in multinationals als de sportartikelenfabrikant Adidas en de drankengroep Pernod Ricard, de luierfabrikant Ontex en de materiaaltechnologiegroep Umicore. Het heeft ook participaties in een reeks investeringsfondsen, waaronder Ergon, Sagard, Mérieux Développement of nog BDT Capital en Carlyle.

Het vastgoed, de terreinen en de kunstcollectie van de Frère-groep worden net als de aandelen in het prestigieuze wijndomein Cheval Blanc netjes in tweeën verdeeld tussen broer en zus Frère.

Gérald Frère heeft twee zonen: Cédric (die gedelegeerd bestuurder is bij NPM) en William. Ségolène Frère en Ian Gallienne hebben vier kinderen.

Pact

Rond de familie Frère onderstreept men dat de hertekening van de groep de twee takken toelaat autonomer te werk te gaan. Maar van een (v)echtscheiding is geen sprake. 'Dit is geen splitsing, maar een manier om de familiale groep te reorganiseren en duurzaam te maken', zegt een betrokkene. Om dat duurzame karakter te onderstrepen, hebben de twee familiale takken een aandeelhouderspact gesloten voor de komende 25 jaar.