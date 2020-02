Boekhouder kan ook verzekeringsmakelaar zijn, oordeelt Europees Hof

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg verwerpt het Belgische cumulverbod voor boekhouders om ook actief te zijn als verzekerings- of vastgoedmakelaar.

Het Hof velde dinsdag een arrest in een zaak die de Europese Commissie had aangespannen tegen de Belgische staat. De Commissie vocht het Belgische verbod aan voor erkende boekhouders om ook actief te zijn als verzekeringsmakelaar, vastgoedmakelaar of in bank- en financiële activiteiten.

De advocaat-generaal van het Hof had afgelopen oktober al een advies in dezelfde zin uitgebracht, dat het Hof dus volgt.

Het Belgische cumulverbod was aanvankelijk nog breder, maar de regels werden in 2017 versoepeld. Belgische boekhouders mogen sindsdien wel landbouw-, ambachts- en handelsactiviteiten uitoefenen mits een voorafgaande toelatingsprocedure. Over dei gewijzigde regels doet het Hof geen uitspraak, maar het zegt wel dat de regeling van voor 2017 in strijd was met het EU-recht.