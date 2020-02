Boekhouders mogen klanten niet langer ‘verkopen'

Een jaren oude praktijk waarbij boekhouders zich door sociaal secretariaten laten betalen voor het aanbrengen van klanten loopt op haar laatste benen.

Veel boekhouders nemen voor hun klanten ook een rol op als ‘liaison’ met andere externe dienstenbedrijven, zoals sociaal secretariaten, kinderbijslagfondsen of sociale verzekeringsfondsen. Vaak hangt daar een lucratief extraatje aan vast, in de vorm van vergoedingen die boekhouders ontvangen voor het aanbrengen van klanten.

Een standaardcontract van de sociale dienstverlener Liantis, dat De Tijd kon inkijken, geeft voor het eerst inzicht in die commissievergoedingen. Boekhouders die klanten aanbrengen bij het sociaal secretariaat van Liantis krijgen 10 procent van alle beheersontvangsten die hun klanten aan Liantis betalen (met een minimum van 1.000 euro per kwartaal). Voor het aanbrengen van klanten bij het sociaal verzekeringsfonds van Liantis ontvangen ze een eenmalige vergoeding.

De praktijk bestaat al vele jaren, ondanks de deontologische vereiste dat een boekhouder een onafhankelijke adviseur voor zijn klant moet zijn. Het beroepsinstituut BIBF, een bij wet erkend orgaan dat de sector vertegenwoordigt, laat in zijn deontologische code wel een opening: de praktijk is toegelaten ‘op voorwaarde dat ze de onafhankelijkheid van de boekhouder niet in het gedrang brengt’. Bij het beroepsinstituut IAB, dat grotere kantoren vertegenwoordigt, was ze altijd expliciet verboden.

Gelijk speelveld

Een nieuwe wet die vorig jaar goedgekeurd werd, maakt een einde aan die schizofrene situatie door de commissielonen helemaal te verbieden. Zo moet er ook een gelijk speelveld komen tussen het BIBF en het IAB, die de komende jaren gaan samensmelten tot het nieuwe beroepsinstituut ITAA.

Toch wordt in de sector nog altijd gewerkt met de aanbrengvergoedingen. Volgens Bart van Coile, de voorzitter van het IAB en van het ITAA, komt dat omdat de nieuwe wet maar stapsgewijs in de praktijk wordt gebracht. ‘We verwachten de laatste Koninklijke Besluiten tegen mei of juni, zodat het verbod uiterlijk op 1 juli van kracht wordt’, zegt hij.