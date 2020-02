Boekhouders overtreden datawet bij interne verkiezing

De campagne om de vertegenwoordigers te kiezen van het boekhoudinstituut BIBF werd deels gevoerd met onwettig verkregen persoonsgegevens, vernam De Tijd. De dataregulator GBA werd op de hoogte gebracht.

Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) is een publiekrechtelijke instelling die zowat 5.000 Belgische boekhouders en fiscalisten vertegenwoordigt. Het ziet onder meer toe op de organisatie van stages voor kandidaat-boekhouders en op de naleving van deontologische regels.

Bij de verkiezingen van de Nationale Raad, het hoogste orgaan van het BIBF, namen verschillende kandidaten vorig jaar een loopje met de privacyregels. Ze gebruikten een zoekmotor op de website van het BIBF, die in principe alleen bedoeld is om informatie over individuele leden op te zoeken, om mailing- en telefoonlijsten samen te stellen voor hun verkiezingscampagne. Verschillende leden werden in de aanloop naar de verkiezing van 26 maart bestookt met e-mails, sms’en en telefonische oproepen.

De Europese GDPR-regelgeving verbiedt uitdrukkelijk dat persoonsgegevens worden gebruikt voor een andere doelstelling dan diegene waarvoor ze initieel verzameld werden, wat hier het geval was. Het instituut geeft de fout ook toe. Het meldde het ‘datalek’ op 6 december in een nieuwsbrief aan al zijn leden en bracht de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de Belgische toezichthouder op de dataregels, op de hoogte.

Zoekmotor

De zoekmotor werd inmiddels aangepast om het misbruik onmogelijk te maken, zegt algemeen directeur Geert Lenaerts. ‘Personen en organisaties van wie we wisten dat ze mogelijk gebruik hadden gemaakt van de zoekmotor hebben we gevraagd de gegevens te verwijderen, of zich minstens in regel te stellen met de regelgeving.’ Voor het BIBF is de kous daarmee af, maar critici vragen zich af of de Nationale Raad wel geldig verkozen is.

Zowel het BIBF als de regeringscommissaris die vanuit de federale overheidsdienst Economie op het instituut moet toezien, Tom Dalemans, argumenteert dat het te laat is om de resultaten nog aan te vechten. De wet zegt dat zo’n betwisting moet gebeuren binnen acht dagen na publicatie van de resultaten in het Staatsblad. Dat gebeurde in dit geval op 5 april 2019, maar toen was officieel nog geen sprake van een datalek.

De verkiezingen bij het BIBF hadden extra gewicht omdat het instituut op het punt staat samen te smelten met het IAB (Instituut van Accountants en Belastingconsulenten). In een overgangsperiode tot 2023 krijgen 7 van de 18 verkozenen van het BIBF een plaatsje in het bestuursorgaan van het overkoepelende instituut ITAA (Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants), dat meer dan 15.000 leden zal tellen.

Burgemeester

Pikant detail is dat ook een beroepsvereniging rond de toenmalige voorzitter en huidige ondervoorzitter van het BIBF, Mirjam Vermaut, tijdens de campagne gebruikmaakte van ‘verboden’ mailadressen en telefoonnummers. Vermaut zegt in een reactie aan De Tijd dat ze daar tijdens de verkiezingscampagne niet van op de hoogte was. ‘Ik heb zelf nooit verkiezingsmails gestuurd en ik heb de vergaderingen over de verkiezingscampagne niet bijgewoond’, zegt ze. Vermaut relativeert de ernst van de overtreding. ‘Dit kan iedereen overkomen. Ik ben er zeker van dat niet ieder beroepsinstituut of iedere organisatie 100 procent GDPR-conform is.'

Specialisten bevestigen dat dergelijke overtredingen vaak voorkomen. ‘Maar dat neemt niet weg dat de regel al lang bestaat. Ook voor de invoering van de Europese regels zou dit niet correct geweest zijn’, zegt de gespecialiseerde advocaat Johan Vandendriessche (Affluo). Hij vergelijkt het geval met dat van een burgemeester die verkiezingsmails had gestuurd naar adressen die hij vanuit zijn functie als ambtenaar had verkregen. De burgemeester was vorig jaar de eerste die van de GBA een boete kreeg opgelegd, van 2.000 euro.