Boëls shoppen bij Aziatische Zalando

Met een investering in Zilingo, een Aziatische variant van de online-modewinkel Zalando, doet de familie Boël haar reputatie van trendbewuste technologie-belegger alle eer aan.

Sofina, de beursgenoteerde holding rond de Boëls, geeft vrijdag in zijn jaarverslag mee dat het begin dit jaar een belang had genomen in het Singaporese Zilingo. Die onlinemodeshop, met promoties voor 'dresses to die for' en 'must own trousers', is nog het best te vergelijken is met het Duitse Zalando en richt zich op de hele Zuidoost-Aziatische markt.

Een compleet nieuwe ontdekking zal Zilingo wellicht niet zijn geweest voor Sofina. Sequoia, het Amerikaanse technologiefonds waarmee Sofina al jaren nauw samenwerkt, had twee jaar geleden ook al geïnvesteerd in Zilingo.

Chinese maaltijdboxen

Hoeveel de Boëls zelf in de e-commercegroep stoppen, is niet bekend. Maar het zet nog eens in de verf in welke mate Sofina de technologiekaart trekt en ook volop in beloftevolle Aziatische groeimarkten investeert.

Eerder dit jaar was al bekendgeraakt dat Sofina een belang nam in de Chinese online-maaltijdleverancier MissFresh. De afgelopen maanden trok de holding ook zijn participatie op in PineLabs, een Indiase specialist in IT voor betaalsystemen. Het gaat daarbij telkens om investeringen die Sofina doet via zijn hyperactieve private equitypoot. Die vertegenwoordigt vandaag ruim een kwart van het eigen vermogen van de holding.

Minder Mersen

In de portefeuille met beursgenoteerde aandelen bouwde Sofina zijn investering af in Mersen, een specialist in elektrische toepassingen en grafietmaterialen. Sofina had een belang van ruim 8 procent in het kapitaal, hoeveel er nog rest is niet bekend. Vorig jaar hadden de Boëls hun beursgenoteerde portefeuille al grondig herschikt. De groep nam afscheid van haar belang in de Franse investeringsmaatschappij Eurazeo en verkocht ook de helft van haar aandelen in de Belgische fabrikant van raamprofielen Deceuninck.

Op die laatste verkoop slikte Sofina wel een stevig verlies. Maar dat verhinderde niet dat de holding haar nettowinst vorig jaar met maar liefst 81 procent zag stijgen tot 484,4 miljoen euro. Al is die stijging veeleer technisch van aard, omdat Sofina vorig jaar zijn financiële structuur vereenvoudigde.

Hoger dividend

Sofina stelt nu voor om zijn aandeelhouders een dividend uit te keren van bruto 2,67 euro per aandeel. Dat is 4,3 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee eert Sofina een traditie die de holding zo populair maakt bij beleggers: al sinds 1956 verhoogt de gestaag zijn dividend.

Nieuwe bestuursters

Sofina blijkt ook van plan om haar raad van bestuurr flink te vervrouwelijken. De holding schuift vier nieuwe bestuursters naar voren. Onder hen Anja Langenbucher, de Europese topvrouw van de Bill & Melinda Gates-stichting, het liefdadigheidsvehikel rond de Microsoft-oprichter. Daarnaast kiest Sofina nog voor Catherine Soubie, een ervaren zakenbankier die ook zetelt in de raad van bestuur van de Franse rusthuisgigant Korian.