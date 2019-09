Boeren kunnen zich verzekeren tegen effecten klimaatverandering

Moeilijk

Bij de Boerenbond spreekt men van een interessant pilootproject. 'Het is iets nieuw voor de landbouwsector. In Nederland bestaat dat al veel langer', zegt Saenen. Wat als blijkt dat de premies te hoog zijn? 'De overheid neemt nu een belangrijke rol op. We zullen na enkele jaren moeten evalueren of de verzekering betaalbaar blijft voor de boeren.'