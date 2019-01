Boerenjaar voor Boël-holding Sofina

De waarde Sofina dikte over het afgelopen boekjaar met bijna 1 miljard aan. Dat blijkt uit de jongste nieuwsbrief van de holding van de familie Boël. Die investeerde in de tweede jaarhelft opmerkelijk vaak in China.

Dat Sofina een sterk 2018 achter de rug heeft, blijkt uit de evolutie van het eigen vermogen - de collectieve spaarpot van de aandeelhouders. Die dikte tussen eind 2017 en eind vorig jaar met ongeveer 900 miljoen aan, van 5,66 miljard tot 6,56 miljard euro (+16%). Eind 2017 was de portefeuille van Sofina 168 euro per aandeel waard, op 30 juni was dat 183 euro en nu 195 euro.

Ter vergelijking: de Bel20-index daalde over 2018 met 18,5 procent. Inclusief nettodividenden bedroeg de daling 16,2 procent, op een haar na het spiegelbeeld van Sofina.

China

Daaruit blijkt dat Sofina in de tweede jaarhelft in drie Chinese bedrijven stapte: de producent van endoscopie-materiaal Aohua, de horlogeketen Xinyu en het online-leerplatform Zhangmen. Het beursgenoteerde investeringsvehikel van de familie Boël laat niet weten hoeveel het in die ondernemingen investeerde. In de tweede jaarhelft stak Sofina ook geld in Clover Health, een Amerikaanse zorgverzekeraar, en in de Franse software-ontwikkelaar Wynd.

Sofina rept daarentegen met geen woord over de Indiase leerapp Byju's. Dat bedrijf haalde eind vorig jaar via een megakapitaalronde 400 miljoen dollar op. Verlinvest, het vehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, kocht geen aandelen bij en verkocht er evenmin. Hoe Sofina zich opstelde, is niet bekend. Sofina bezit 10 procent van Byju's.

De posities van Sofina in het satellietbedrijf SES Global en in de retailer Colruyt - waarvan het een historische aandeelhouder is - werden in de tweede jaarhelft afgebouw. In welke mate, is niet duidelijk. Daarvoor is het wachten op de publicatie van het jaarverslag van de holding eind maart.

A4-velletjes