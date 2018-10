Boete van 75.000 euro voor Fidea

Fidea werkte tot augustus 2016 samen met een tussenpersoon wiens inschrijving sinds midden 2012 was vervallen. De samenwerking met een andere tussenpersoon, die sinds 8 november 2016 was geschrapt, duurde tot eind april 2017. De FSMA stelde een procedure in tegen Fidea over de samenwerking met niet-ingeschreven tussenpersonen. Die procedure mondde uit in een minnelijke schikking.