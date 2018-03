Bois Sauvage zuinig ondanks boerenjaar

Chocolade en isolatie. Niet meteen de meest voor de hand liggende combinatie. Maar vorig jaar bleek ze opvallend goed te werken voor Bois Sauvage . De Brusselse beursgenoteerde holding heeft vandaag bijna en derde van de isolatiespecialist Recticel in handen en heeft ook de bekende chocolademerken Neuhaus en Jeff de Bruge s in handen.

Dankzij de sterke jaarprestaties van Recticel en de aantrekkende verkoop binnen de chocoladetak - de omzet ging daar vorig jaar met 4 procent omhoog - kon Bois Sauvage vrijdag een mooi jaarrapport voorleggen. Over 2017 ging de bedrijfswinst met ruim 30 procent de hoogte in tot 51,1 miljoen euro.

Lucratieve verkopen

Die klim was ook te danken aan het feit dat Bois Sauvage in de loop van vorig jaar enkele participaties met behoorlijk wat winst van de hand wist te doen. Zo profiteerde de holding van de verkoop van de isolatietak van de Amerikaanse kunsttoffenspecialist Noël Group en boekte ze ook een mooie meerwaarde op de verkoop van de Waalse menopauzespecialist Ogeda aan het Japanse Astellas.

Bois Sauvage stelt zijn aandeelhouders een brutodividend in het vooruitzicht van 7,60 euro per aandeel.

Korting van 12 procent

Bois Sauvage heeft dus een boerenjaar achter de rug. Maar dat heeft de holding er toch niet toe aangezet om zich plots van zijn gulste kant te tonen. De groep kondigt wel een dividend aan van bruto 7,60 euro per aandeel, 1,1 procent meer dan in het jaar daarvoor. De stijging is ook even hoog als wat Bois Sauvage had aangekondigd over haar boekjaar 2016.