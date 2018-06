Bonden AG Insurance beslissen zondag over acties

'Geen nieuwe elementen'

Intussen is die deadline verstreken, maar in vakbondskringen valt te horen dat de directie nog de kans krijgt om zich dit weekend te bedenken. 'Op dit moment hebben we nog geen beslissing genomen over mogelijke acties,' zegt Jean-Michel Cappoen, de algemeen secretaris van de socialistische BBTK. 'Zondagavond zullen we met de andere bonden opnieuw stand van zaken nemen. Als er dan nog niets veranderd is beslissen we over acties.'