Bonden eisen volledige overname verzekeraar Integrale

Integrale, dat deel uitmaakt van de Luikse intercommunale Nethys, had vrijdag bevestigd dat het een overnamebod had ontvangen en dat het daar ook positief tegenover stond. Het bod, dat volgens de krant La Meuse werd uitgebracht door de Britse investeerder River Rock Capital Partners, wordt voorgelegd aan de Nationale Bank en aan de raad van bestuur van Nethys.

Aan het Luikse hoofdkantoor van Nethys voerden vertegenwoordigers van de socialistische en christelijke vakbond maandagochtend actie om er op aan te dringen dat de intercommunale het dossier ernstig zou bestuderen. 'De banen van de werknemers zijn bedreigd als we naar een vereffening gaan, zoals op de agenda staat van de buitengewone algemene vergadering begin december.'

De tijd dringt voor Integrale, dat op zoek moet naar extra kapitaal om zijn solvabiliteitsratio op te krikken. Die ratio geeft aan over hoeveel eigen vermogen een verzekeraar beschikt om zijn verplichtingen te dekken. Om die reden had de verzekeraar, vorig jaar goed voor 250 miljoen euro aan inkomsten en een groepswinst van bijna 47 miljoen, al een herstelplan ingediend bij de Nationale Bank. Dat werd geweigerd. De deadline voor een nieuw herstelplan is 27 oktober.