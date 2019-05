Brits Duet stuurt Merit Capital op overnamepad

De Britse groep Duet heeft de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital, vroeger sterk gelieerd aan liberale toppolitici, volledig overgenomen. ‘Binnen drie jaar willen we groeien naar 5 miljard euro onder beheer’, zegt eigenaar Henry Gabay.

Exact een jaar geleden raakte bekend dat een Britse investeerder interesse had in de overname van Merit Capital. De Antwerpse vermogensbeheerder, toen in handen van liberale kopstukken als Karel De Gucht en Jacky Buchmann, moest van de Nationale Bank na aanhoudende verliezen op zoek naar een nieuwe aandeelhouder.

Drie maanden later kreeg de Britse Duet Group van Henry Gabay groen licht voor een meerderheidsbelang in Merit Capital. Nog eens drie maanden later kocht ze de Brugse beursvennootschap Weghsteen, die door de Nationale Bank na malversaties aan de ketting was gelegd. Zeer recent kocht Duet ook de twee resterende minderheidsaandeelhouders uit: de paardenarts Leo De Backer, de vader van staatssecretaris Philippe De Backer, en de Nederlander Jan Tops. ‘Zij zitten niet meer in de raad van bestuur, maar de relatie met hen blijft goed’, zegt Gabay in zijn eerste interview.

Na die aandeelhouderswissel verdwenen alle oudgedienden uit het bestuur. Ze werden vervangen door de diamantair Laurent Trau, de advocaat Kris Luyckx, de voormalige topman van KBC Private Banking Jan Gysels en Giuseppe Ciardi, een Italiaanse pionier in alternatieve investeringen.

‘Merit Capital is een heel ander bedrijf dan een jaar geleden’, stelt Gabay. ‘We hebben onze mensen en technologie naar hier gebracht en de backoffice geautomatiseerd en gecentraliseerd.’

‘Voor je een huis inricht met schilderijen en meubels, moeten de muren stevig genoeg zijn. Nu hebben we bij Merit een stevig platform om nieuwe klanten te ontvangen en andere vermogensbeheerders over te nemen en te integreren. Het is tijd om met de expansie te beginnen, stap voor stap. We lopen geen sprint, maar een marathon’, zegt de Turks-Zwitserse financier.

Toch lijkt Duet in sprintmodus, met de overname van Weghsteen zo kort na die van Merit. ‘Het was een opportuniteit waarvan we de timing niet in handen hadden’, zegt Gabay. ‘Nu kijken we zelf naar andere vermogensbeheerders.’

Met Weghsteen groeide Merit Capital naar 1,5 miljard euro onder beheer. Maar de juiste omvang in vermogensbeheer de komende drie jaar ligt op ruim 5 miljard euro’, vindt Gabay. ‘Daar willen we naartoe. Met die omvang ben je geen supermarkt zoals een grote bank die geen gepersonaliseerde service kan leveren, maar een nichespeler die klanten goede service en performantie kan geven’, zegt Gabay.

Een miljoen euro

Hij kijkt naar een bijkomende overname in België van meer dan een miljard euro. Maar Duet lonkt ook naar enkele dossiers in het buitenland. ‘We denken Europees. Er zijn meerdere mogelijkheden.’

De sector is fundamenteel veranderd en niet alle kleine spelers kunnen mee, denkt Gabay: ‘Vroeger kon je makkelijk geld verdienen door retrocessies op te strijken, maar door de MiFID II-regels is dat moeilijker’, zegt Gabay. ‘En klanten kozen voor vermogensbeheer vaak voor discretie en vertrouwelijkheid om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Heel dat offshore private bankieren is nu bijna dood. Nu kan je maar met twee zaken het verschil maken: de service en de performance.’

‘De performance was vroeger ook al goed. De klanten bij Merit Capital zijn altijd goed behandeld. Er waren in het verleden wel wat issues, maar enkel qua structuur, governance en organisatie’, zegt CEO Jan De Coninck, de voormalige CEO van SG Private Banking in België.

‘Dit jaar gaan we winst maken, voor het eerst in bijna 20 jaar. Dat we zes maanden na de overname al structureel winstgevend zijn, is een klein mirakel’, vindt De Coninck. ‘Vorig jaar was er nog verlies, maar dat ligt aan de kosten van de overname. We hebben ook veel geïnvesteerd. Dat was nodig, want dat is de laatste tien jaar amper gebeurd. Om een voorbeeld te geven: mijn computer is de laatste die vervangen is. Hij dateerde nog van 2006.’