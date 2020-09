Britse Wirecard-gesel richt pijlen op Oostenrijks leasingbedrijf

In een liefst zestig pagina's tellend rapport beschuldigt zijn Londense onderzoeksbedrijf Viceroy Research Grenke ervan geld wit te wassen voor criminelen en fraude met kleine bedrijven te plegen.

Toen Grenke eind juli zijn halfjaarrapport publiceerde, stelde het bedrijf over bijna 1,1 miljard euro aan cash te beschikken. Maar volgens Perring bestaat die cash eigenlijk niet. Grenke ontkende alle aantijgingen, maar de beleggers zijn duidelijk nerveus. Op de beurs van Frankfurt, waar het aandeel Grenke noteert, zonk de koers woensdag met ruim 40 procent. Een dag eerder kreeg het aandeel al een klap van 19 procent.

Dat beleggers zo nerveus zijn, is begrijpelijk. Viceroy Research was bij de eersten die het Duitse Wirecard het vuur aan de schenen legden. Ook dat betaalbedrijf werd door shortsellers beschuldigd van fraude, maar die klachten werden nauwelijks ernstig genomen door de Duitse toezichthouders. Wirecard kon zo uitgroeien tot een Duitse beurslieveling, tot de bom afgelopen lente barstte en de fintechgigant uit elkaar spatte. De Duitse beurswaakhond Bafin heeft in elk geval zijn les geleerd en kondigde een onderzoek naar Grenke aan.