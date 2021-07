Britse geldverstuurder met Belgisch kantje trekt naar de beurs

De Britse fintechgroep Wise krijgt aan de vooravond van haar beursgang een waardering van naar schatting 6 tot 7 miljard dollar. Het bedrijf vestigde na de brexit zijn Europese uitvalsbasis in Brussel.

Wise doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar de groep die tot voor kort Transferwise heette, is een zeldzaamheid onder de fintechs. Het bedrijf combineert een snelle groei met winstcijfers. De jongste jaren klom de omzet met 54 procent en sinds 2017 schrijft het bedrijf geen rode cijfers meer. Het recept? Een app die vooral door expats, freelancers of migranten wordt gebruikt om tegen een lage kostprijs geld over te maken naar andere landen.

Transferwise werd tien jaar geleden opgericht door de Estse CEO Kristo Käämann die zichzelf de 'Robin Hood van de valutawissel' noemt en zijn kompaan Taavet Hinrikus. De dienst was een oplossing voor hun eigen frustratie over de soms torenhoge kosten die klassieke spelers aanrekenden voor grensoverschrijdende overschrijvingen en omzettingen naar andere valuta. Wise telt 6 miljoen klanten en is een van de grootste Europese financiële unicorns (niet-genoteerde groeiers van meer dan 1 miljard dollar).

6 miljoen KLanten Wise verstuurde vorig boekjaar 54,4 miljard pond voor zijn 6 miljoen klanten.

In het laatste gebroken boekjaar hebben die klanten samen 54,4 miljard pond (64 miljard euro) getransfereerd. In die periode verdubbelde de winst voor belastingen naar 41 miljoen pond (48 miljoen euro). De omzet steeg met de helft naar 421 miljoen pond. Dat is deels te danken aan de coronacrisis die digitale geldtransfers een boost heeft gegeven ten nadele van klassieke transferdiensten via cashwinkeltjes.

Die cijfers kunnen Wise een waardering tussen 6 en 7 miljard pond opleveren. Wise kiest niet voor een klassieke beursgang, maar voor een minder gebruikelijke directe notering, waarbij institutionele beleggers intekenen op een private plaatsing van aandelen, meteen gevolgd door een beursnotering. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Brussel

Wise heeft ook een Belgische uitvalsbasis. De groep koos Brussel als standplaats voor haar Europese activiteiten na de brexit. De vennootschap Wise Europe valt onder de controlebevoegdheid van de Nationale Bank.