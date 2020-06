Britse verzekeringsmakelaar Howden landt in België

De onafhankelijke Britse verzekeringsmakelaar Howden wil ook in ons land inspelen op de consolidatie die aan de gang is in de branche.

Howden maakt deel uit van de Britse verzekeringsgroep Hyperion, die wereldwijd in 90 landen actief is en 15.000 werknemers teltt. De makelaar richt zich vooral op grote ondernemingen in de meest uiteenlopende sectoren: van zeevaart over vastgoed tot farma en biotech.

Dat de groep, die in België van start zal gaan met een tiental werknemers, uitgerekend nu naar ons land komt, is niet toevallig. Onder verzekeringsmakelaars is al een tijdje een consolidatiebeweging aan de gang en de verwachting is dat die nog een poos aanhoudt. Eerder dit jaar kon het Britse AON - bij het grote publiek vooral bekend als vroegere sponsor van voetbalploeg Manchester United - nog zijn sectorgenoot Willis Towers Watson overnemen. Daardoor overklaste AON de marktleider Marsh, die kort daarvoor het Britse JLT had overgenomen.