Britse verzekeringsmakelaar Howden versterkt zich in België

Via de overname van Sarton krijgt Howden ook voet aan de grond in Brussel.

Een jaar na zijn komst naar België heeft de Britse verzekeringsmakelaar Howden zijn eerste overname beet in ons land. 'We willen een toptienspeler in de branche worden.'

Howden, dat focust op makelaarsdiensten voor kmo's en grote bedrijven in de meest uiteenlopende niches, heeft zijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken toen het vorig jaar naar België kwam. Net als sectorgenoten als Vanbreda Risk & Benefits, Concordia of Callant wil ook Howden volop inspelen op de consolidatiebeweging die aan de gang is onder kleinere verzekeringsmakelaars.

Lees Meer Britse verzekeringsmakelaar Howden landt in België

Iets meer dan een jaar na zijn komst naar België kan Howden zijn eerste overname doen. Het koopt Sarton & Vennoten, een discrete makelaar uit Ukkel die vooral sterk staat in de zorg- en publieke sector. Sarton treedt op als verzekeringsmakelaar voor ziekenhuizen en universiteiten, al heeft het ook een aantal grote privébedrijven in portefeuille. Hoeveel Howden op tafel legt, wordt niet bekendgemaakt.

Als we nog een deal sluiten kunnen we in de toptien van de Belgische verzekeringsmakelaars komen Herman Kerremans Topman Howden België

'Dankzij deze overname groeien we uit tot een bedrijf met veertig mensen en een omzet van vijf miljoen euro,' zegt Herman Kerremans, die de Belgische activiteiten van Howden leidt. 'Voor ons geldt Sarton als een mooie aanvulling op onze activiteiten. Zowel wat de klantenportefeuille betreft, als geografisch. Sarton onderhoudt goede relaties in Brussel en Wallonië.'

Met Sarton is de overnamehonger van Howden nog niet gestild, benadrukt Kerremans. 'We willen onze activiteiten blijven verbreden via overnames. Als we nog een deal sluiten kunnen we in de toptien van de Belgische verzekeringsmakelaars komen.'

Nog overnameprooien

De grotere verzekeringsmakelaars slokten de voorbije jaren met de regelmaat van de klok kleinere spelers op. Die makelaars, vaak familiebedrijven, gingen vaak op zoek naar een koper omdat ze het moeilijk hadden de strenger wordende regelgeving bij te benen, of omdat er geen opvolger werd gevonden om de zaak te leiden.