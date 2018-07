Britten nemen het roer over bij het 'Blauw fabriekje'

Enkele weken geleden bleek al dat een Britse vermogensbeheerder grote kans maakte. Dat blijkt nu Duet te zijn. Duet is een 16 jaar oude vermogensbeheerder met kantoren in Londen, New York, New Delhi en Accra (Ghana). Het bedrijf werd in 2002 opgericht door de Zwitsers-Turkse zakenman Henry Gabay. Daarvoor werkte Gabay bij de zakenbanken Merrill Lynch en Credit Suisse. Duet heeft meer dan 2,5 miljard pond (2,8 miljard euro) activa onder beheer. Ter vergelijking: volgens de laatst beschikbare jaarcijfers had Merit Capital eind 2016 1,2 miljard euro aan vermogen onder beheer.