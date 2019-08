Bruno Colmant nieuwe CEO Degroof Petercam

'Door een verschil in visie zijn Philippe Masset en de raad van bestuur tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen was om de samenwerking verder te zetten', luidt het in een persbericht. 'We bedanken hem voor zijn inspanningen.'

Bruno Colmant is zijn opvolger. Colmant was sinds 2015 hoofd van de economische studiedienst bij Degroof Petercam. Hij was ook lid van het directiecomité en de raad van bestuur. Colmant voelt zich thuis in financiële en politieke kringen en hopt van de ene naar de andere job. Hij was onder andere CEO van ING Luxemburg, was een jaar lang kabinetschef van Didier Reynders, toen die in 2006 minister van Financiën was waarna hij de sprong waagde tot CEO van Euronext Brussel.