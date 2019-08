Brussel haalt nieuwe brexittrofeeën binnen

Worldremit werd negen jaar geleden opgericht door Ismail Ahmed, een ondernemer uit Somaliland, en richt zich voornamelijk op migranten die geld willen overmaken naar vrienden en familie in hun thuisland. Prepay Solutions is een dochter van de maaltijdchequereus Edenred en is gespecialiseerd in prepaidkaarten.

De komst van Worldremit en Prepay Solutions zet nog eens in de verf dat België op korte tijd is uitgegroeid tot de favoriete hub voor Britse geldtransferdiensten die door de nakende brexit een stek zoeken op het Europese vasteland. Eerder dit jaar had ook al de populaire sectorgenoot Transferwise de sprong over het Kanaal gewaagd. In 2017 openden de geldtransferdiensten Moneygram en eBury al een kantoor in België.