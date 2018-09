Brussel klimt in lijst financiële steden

Brussel klimt acht plaatsen, tot plaats 54. Dat is een opsteker voor de regering, al rukken vergelijkbare steden als Amsterdam en Wenen sneller op.

Voor de financiële crisis van 2008 hoorde Brussel bij de dertig belangrijkste financiële steden ter wereld. Daarna verzeilde de Belgische hoofdstad op de gezaghebbende GFCI-lijst in de anonieme achterhoede. De voorbije maanden zat Brussel in de lift, met een sprong van plaats 62 naar 54 tot gevolg.

Dat heeft veel met de brexit te maken. Tal van financiële instellingen verhuizen hun diensten van Londen naar het Europese continent. Al snel bleek dat de grote banken geen interesse hadden om in Brussel neer te strijken. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) koos er daarom voor vooral in te zetten op verzekeringen. De bekendste naam die voor Brussel koos, is de verzekeringsmarktplaats Lloyd's of London.

Fantastisch is de positie van Brussel allerminst. In maart 2016 uitte Rik Vandenberghe (inmiddels CEO van de bouwgroep Besix) als toenmalig voorzitter van de bankenfederatie Febelfin de ambitie om Brussel flink hoger op de ranglijst te krijgen, in navolging van de opgang van de Rode Duivels op de FIFA-ranglijst.

Ter vergelijking: de nummer 54 op de FIFA-lijst is Jamaica, tegenover een eerste plaats voor de Rode Duivels. Als Brussel een tennisspeler was, kwam het overeen met de onbekende Benoit Paire (de nummer 54 op de ATP-ranking).

Brussel is lang niet de enige stad in de eurozone die van de brexit profiteert. Nabijgelegen steden als Amsterdam en Frankfurt maken nog grotere sprongen. Frankfurt rukt op van plaats 20 naar 10 en Amsterdam klimt van 50 naar 35. De Nederlandse hoofdstad is de snelste stijger in West-Europa, voor Wenen.

Dublin, München en Hamburg verloren dan weer verrassend terrein.

New York klopt Londen

De belangrijkste ontwikkeling aan de top van de lijst is dat New York de koppositie overneemt van Londen als aantrekkelijkste financiële centrum ter wereld. Ook dat houdt verband met de brexit, die officieel ingaat op 29 maart 2019. De snel naderende datum maakt de financiële wereld nerveus.

'We komen dichter en dichter bij de exitdag en we weten nog altijd niet of Londen zal kunnen traden met andere Europese financiële centra', zegt co-opsteller Mark Yeandle aan de nieuwsdienst Reuters.

De Global Financial Centres Index (GFCI) wordt twee keer per jaar opgesteld door het onderzoeksbureau Z/Yen Group na een bevraging van ruim 2.400 financiële professionals. Hij wordt als richtsnoer gebruikt door het Wereld Economisch Forum.