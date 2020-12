Brusselse Qover is uitverkorene van ambitieuze Britse smartphonebank

De ambitieuze Britse smartphonebank Revolut kiest voor de Brusselse specialist in verzekeringstechnologie Qover om nieuwe verzekeringsdiensten aan te bieden. ‘Hiermee kunnen we in één klap miljoenen mensen verzekeren', zeggen de Qover-oprichters Jean-Charles Velge en Quentin Colmant.

De snel groeiende Britse smartphonebank Revolut lanceert net voor kerst een nieuwe betaalformule die klanten extra’s geeft boven op de betaaldiensten die het bedrijf nu al aanbiedt. De belangrijkste nieuwigheid zijn de verzekeringen die zullen worden aangeboden door de Belgische specialist in verzekeringstechnologie Qover.

Via Qover worden klanten met een betalend ‘plus’-abonnement een jaar lang verzekerd tegen diefstal of schade bij een aankoop. Daarnaast maakt Qover het mogelijk dat consumenten 90 dagen tijd hebben om producten terug te zenden als ze twijfels krijgen na het shoppen. Ten slotte bevat de betaalformule ook een annulatieverzekering.

Revolut is vooral populair bij een publiek dat vaak reist. Maar door de coronacrisis haalden die klanten noodgedwongen minder hun betaalkaart boven, wat de commissie-inkomsten drukt. De Britse neobank ziet nieuwe betalende formules met extra diensten als een manier om klanten aan zich te binden en het aantal transacties weer op te drijven.

Dat blijkt dus ook uitstekend nieuws voor het Brusselse Qover. ‘Dankzij deze deal kunnen we mensen verzekeren in de 33 landen waar Revolut actief is, ook in België’, zeggen de Qover-oprichters Jean-Charles Velge en Quentin Colmant. Volgens de recentste schattingen telt Revolut wereldwijd zo'n 12 miljoen gebruikers. ‘Voor ons is dat enorm, want we kunnen nu aan hetzelfde ritme groeien als Revolut. Vandaag helpen we zo’n 800.000 mensen aan een verzekering in Europa. Mogelijk zitten we dankzij deze samenwerking in nagenoeg één klap aan het miljoen.’

Velge en Colmant richtten Qover pas een viertal jaar geleden op als fintechbedrijf dat verzekeringen op maat maakt voor zijn klanten. Qover dekt de risico’s niet zelf, maar werkt daarvoor samen met verzekeraars zoals het Amerikaanse Chubb of het Franse Wakam.

Wat doet Qover? Belgisch fintechbedrijf, opgericht in 2016.

Focust op 'insurtech': technologie die nieuwe verzekeringsoplossingen uitwerkt.

Speelt in op de 'gig'- of 'klusjeseconomie' door verzekeringen te bedenken voor grote klanten zoals de maaltijdleverancier Deliveroo. Ook de Finse maaltijdkoerier Wolt is een klant.

Bedenkt ook verzekeringsformules voor Immoweb en de fietsfabrikant Cowboy.

Haalde sinds de start al 15 miljoen euro aan groeikapitaal op. Onder andere Portag3, een vehikel van de Canadese zakenfamilie Desmarais, is investeerder.

Krijgt dankzij de deal met Revolut toegang tot 33 landen, goed voor 12 miljoen klanten.

'Net als makelaars ontvangen we ook een vergoeding op de verzekeringspremies van de klanten die we aanbrengen’, geeft Colmant mee. ‘Maar in de realiteit zijn we ook nauw betrokken bij de dienst na verkoop en het verder uitwerken van nieuwe technologische oplossingen.’

Deliveroo

Qover draait op twee motoren. Het bedrijf werkt voor grote bedrijven zoals Revolut of de maaltijdkoerier Deliveroo, waarvoor Qover een verzekering bedacht die actief wordt als koeriers zich aanmelden via een app. Daarnaast werkt Qover ook nicheverzekeringen uit. Zo is het actief in fietsverzekeringen - de groep sloot een partnership met de Belgische producent van elektrische fietsen Cowboy - en lanceerde het via de zoekertjessite Immoweb een verzekering waarmee huurders en huiseigenaars zich kunnen indekken tegen eventuele schade aan de woning.

‘Begin dit jaar schakelden we ook een versnelling hoger op het gebied van reisverzekeringen', vult Velge aan. ‘De timing kon natuurlijk beter, want meteen daarop barstte de pandemie los. Maar we blijven ervan overtuigd dat die markt enorm veel potentieel biedt. Als de vaccinatie op gang is gekomen zullen mensen wellicht massaal weer op reis gaan. Maar meer dan ooit zullen ze beseffen hoe belangrijk het is daar ook de juiste verzekering bij te nemen.’

Investeerders aan de lijn

Ondanks de aanhoudende groei boekt Qover vooralsnog geen winst. ‘Op zich is onze business wel al winstgevend', verduidelijkt Colmant. ‘Maar we zijn massaal aan het investeren in nieuwe producten en verdere groei. Dat verklaart de verliescijfers.’ Het fintechbedrijf, vorig jaar goed voor een omzet van 4,5 miljoen euro, tankte de voorbije jaren al zo’n 15 miljoen euro groeikapitaal bij. Een van de opvallendste namen onder die geldschieters is Portag3, een investeringvehikel van de Canadese zakenfamilie Desmarais. Die is in ons land vooral bekend als zakenpartner van de familie Frère.

Qover zette zichzelf op de kaart door een verzekeringsoplossing uit te werken voor de maaltijdkoeriers van Deliveroo.