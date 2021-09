Brusselse fintech werpt coronavangnet uit voor Britse bankklanten

In vergelijking met concurrenten als N26 of Revolut, dat wereldwijd bijna 15 miljoen gebruikers telt, is Monese een wat bescheidener speler in de wereld van de 'neobanks'. Al is Monese, dat zich als mobiele lopende rekening vooral toespitst op expats en internationale klanten die moeilijker een account kunnen afsluiten bij traditionele spelers, allesbehalve een lilliputter .