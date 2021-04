Brusselse fintechbelofte Qover haalt Takeaway-believer aan boord

Met 20 miljoen euro vers groeikapitaal van onder andere Takeaway.com-investeerder Prime Ventures heeft de Belgische specialist in verzekeringstechnologie Qover voldoende vertrouwen om zijn kansen buiten Europa te wagen.

Het is eens iets anders dan taart. Uitgerekend op zijn vijfde verjaardag kan de Brusselse starter Qover, die technologie ontwikkelt waarmee klanten verzekeringen op maat kunnen maken, 20 miljoen euro ophalen om zijn groei een verdere boost te geven. Daarmee tekent het jonge bedrijf meteen voor de vijfde grootste kapitaalronde van dit jaar onder de Belgische groeibedrijven in de techsector.

De belangrijkste geldschieter in de nieuwe kapitaaloperatie, naast het Franse Cathay Innovation, blijkt Prime Ventures, het Nederlandse fonds dat naam maakte door bijna tien jaar geleden als eerste in de boomende maaltijdbezorger Takeaway.com te investeren. Geen onlogische partnerkeuze ook: Qover zette zich eerder al op de kaart door een verzekering te ontwikkelen voor maaltijdkoeriers van Deliveroo en sloot een jaar geleden ook een deal met de Zweedse fietskoerier Wolt.

Al is Qover niet alleen actief als verzekeraar van de klusjeseconomie. Het Brusselse bedrijf ontwikkelt ook nicheverzekeringen. Samen met de fabrikant van elektrische fietsen Cowboy werkte het een fietspolis uit, terwijl Qover en Immoweb dan weer samenwerken rond een huurdersverzekering. Eind vorig jaar maakte de starter nog een reuzensprong toen de ambitieuze Britse smartphonebank Revolut besloot met Qover in zee te gaan om verzekeringen aan te bieden aan haar klanten.

Grote jongens aan de pokertafel

‘Toch hebben we de voorbije vijf jaar vooral geïnvesteerd in achterliggende technologie en infrastructuur om dat soort producten te kunnen ontwikkelen’, zeggen de oprichters Jean-Charles Velge en Quentin Colmant. ‘Dankzij de nieuwe kapitaalronde hebben we nu geld om in te zetten op verdere groei en om op een grotere schaal te werken. We gaan nu volop inzetten op marketing en de verdere ontwikkeling van onze activiteiten. Het komende anderhalf jaar willen we 80 tot 100 nieuwe mensen aanwerven.’

Colmant en Velge spreken sinds vorig jaar over het ‘Revolut-effect’ in het bedrijf. ‘Dankzij die deal hebben we de interesse van heel veel andere spelers gewekt', zegt Velge. ‘Dat we hebben bewezen dat we als starter een bedrijf als Revolut konden aantrekken in een streng gereguleerde markt als de verzekeringsindustrie, is voor hen belangrijk. Daardoor voelt het nu alsof we door de grote jongens worden uitgenodigd aan de pokertafel.’

Verenigde Staten? Why not?

Het verse kapitaal moet Qover in staat stellen die nieuwe klanten bij te benen, ook buiten Europa. ‘We hebben nu de middelen om van start te gaan in nieuwe regio’s waar er veel potentieel is. Of daar ook de Verenigde Staten toe behoren? Why not? We gaan dat zeker onderzoeken.’

Als specialist in verzekeringstechnologie dekt Qover de risico’s van zijn klanten niet zelf. Daarvoor werkt het samen met verzekeraars zoals het Amerikaanse Chubb of het Franse Wakam.