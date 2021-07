Brusselse fintechbelofte Qover in zee met BNP Paribas

Het Brusselse fintechbedrijf Qover heeft zowat een halfjaar na een beloftevolle deal met de Britse bankenbestormer Revolut zijn eerste grote samenwerking met een klassieke bankreus beet. Qover zal nieuwe diensten ontwikkelen voor Cardif, de verzekeringsdochter van het Franse BNP Paribas.

Qover, dat technologie ontwikkelt waarmee klanten verzekeringen op maat kunnen maken, zal de komende jaren nieuwe toepassingen uitwerken waardoor klanten van Cardif makkelijker een schuldsaldoverzekeringen kunnen afsluiten.

Cardif, al meer da twintig jaar in handen van de Franse bankreus BNP Paribas, is een van de grootste spelers op de markt voor schuldsaldoverzekeringen: een soort levensverzekering waarmee je voorkomt dat je erfgenamen een woonlening moeten blijven aflossen als je als kredietnemer overlijdt. Cardif biedt die polissen rechtstreeks aan of via partners. Wie bij de onlinebank Keytrade een hypotheek afsluit, kan daar bijvoorbeeld ook tekenen voor een schuldsaldoverzekering van Cardif.

Gebruiksvriendelijkheid

De Belgische tak van de verzekeraar wil de technologie van Qover inschakelen om het voor klanten makkelijker te maken om zo'n polis volledig digitaal af te sluiten. Momenteel heeft dat nogal wat voeten in de aarde, omdat klanten ook veel vragen krijgen over hun medische situatie. 'Het was essentieel voor Cardif om dat proces te vereenvoudigen en de gebruikservaring zo vlot mogelijk te maken voor zowel partners als consumenten', zegt Christophe De Longueville, de topman van Cardif België en Nederland.

We zouden maar wat blij zijn als we ook kunnen samenwerken met grote spelers als Belfius, KBC of ING of nieuwe namen als Aion of NewB. Quentin Colmant Medeoprichter Qover

Blijkt de samenwerking een succes, dan bestaat de kans dat Cardif de technologie in heel Europa zal inschakelen. Qover ziet de samenwerking met Cardif als een visitekaartje om ook met andere retailbanken gelijkaardige akkoorden te sluiten. 'We hopen dat zo'n partnership nieuwe kansen met zich brengt', zegt Quentin Colmant van Qover. 'We zouden maar wat blij zijn als we kunnen samenwerken met grote spelers als Belfius, KBC of ING, maar evengoed met nieuwe namen als Aion of NewB.'

Klusjeseconomie

Met de leveringsdienst Deliveroo of de Zweedse koerierdienst Bolt als klanten zette Qover zich aanvankelijk op de kaart als 'verzekeraar' van de klusjeseconomie. Maar intussen is het bedrijf, dat slechts vijf jaar geleden werd opgericht, ook in heel wat andere niches actief. 'Behalve die initiatieven in de klusjeseconomie zetten we ook in op oplossingen rond mobiliteit, reizen, financiële technologie en vastgoed', zegt Quentin Colmant.

20 miljoen Qover tankte eerder dit jaar 20 miljoen euro aan groeikapitaal bij.

Qover ontwikkelt intussen verezkeringsoplossingen voor onder andere de elektrischefietsenfabrikant Cowboy en de huizenzoekertjessite Immoweb. Eind vorig jaar koos de Britse smartphonebank Revolut voor Qover om nieuwe verzekeringen aan te bieden. 'Ons doel is om in Europa incontournabel te worden in alle niches waar we op focussen', zegt Colmant.