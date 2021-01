Brusselse start-upfabriek gooit zich op fintech

EFounders lanceert samen met de Franse entrepreneur Camille Tyan een nieuwe start-upstudio, Logic Founders, om fintechbedrijven te lanceren. Die sector vereist specifieke competenties zoals kennis van de regelgeving, beveiliging en het bouwen van API’s. Dat is software met een specifieke functie die in een grotere toepassing kan worden geïntegreerd.

Tweede golf

Volgens Tyan, die het betalingsbedrijf PayPlug oprichtte en verkocht aan de Franse financiële groep Natixis, staan we aan het begin van een tweede generatie fintechbedrijven. ‘In de eerste golf had je start-ups die de gebruikservaring van de bankdiensten verbeterden, zonder nieuwe diensten te lanceren. In de volgende golf zullen financiële diensten geïntegreerd worden in andere producten en diensten.’ Hij noemt het voorbeeld van ‘buy now, pay later’, een nieuwe trend waarbij producten op afbetaling worden gekocht.