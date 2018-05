Buffett-vehikel Berkshire boekt zeldzaam verlies door boekhoudregels

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van beleggersgoeroe Warren Buffett, heeft in het eerste kwartaal voor het eerst in 9 jaar verlies geboekt. Oorzaak: nieuwe boekhoudregels die in de ogen van Buffett 'wilde, maar betekenisloze schommelingen in de resultaten veroorzaken'.

Berkshire Hathaway rapporteerde over het eerste kwartaal een nettoverlies van 1,14 miljard dollar. Een jaar geleden ging er nog een winst van 4,06 miljard in de boeken. Analisten volgen evenwel Buffett in diens inschatting van de duik in de cijfers, en focussen op de operationele winst. Die indicator ontgoochelde al geruime tijd, maar tekende met een sprong van 49 procent tot 5,29 miljard dollar voor een record.

Dit is echt niet representatief voor onze activiteiten. Warren Buffett Topman Berkshire Hathaway

Het plotse nettoverlies is bijna integraal te wijten aan gewijzigde boekhoudregels. Die verplichten Berkshire Hathaway om de papieren winsten of verliezen die het heeft op lopende investeringen meteen te boeken, los van de vraag of de holding zinnens is om die posities te verkopen. Dat speelde afgelopen kwartaal fors in het nadeel van Berkshire door de slechte prestaties van Wells Fargo en Coca-Cola, twee belangrijke investeringen. Wells Fargo verloor het afgelopen kwartaal meer dan 13 procent op de beurs, Coca-Cola iets meer dan 5 procent.

'Dit is echt niet representatief voor onze activiteiten', vertelde Buffett tijdens de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway in Omaha, Nebraska, die zaterdag plaatsvindt. Gewoontegetrouw beantwoordt Buffett daar gedurende een vijftal uren alle mogelijke vragen van aandeelhouders, daarbij geflankeerd door zijn luitenant Charlie Munger.