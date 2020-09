Buffett verrast weer met techinvestering

Warren Buffett blijft ongewone paden bewandelen om zijn cashberg aan het werk te zetten. De superbelegger pompt 570 miljoen dollar in de beursintroductie van de techparel Snowflake.

Met de jongste belegging van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway breekt Warren Buffett met twee van zijn gewoontes: niet beleggen in tech en wegblijven van beursintroducties (IPO’s). Met het Amerikaanse Snowflake, een start-up in dataopslag in de cloud, stapt hij nu in een rasecht techbedrijf. Hij doet dat via de nakende beursintroductie van Snowflake, dat tekent voor een van de grootste IPO’s van het jaar.

Voor de technofoob Buffett is de investering in Snowflake een zeldzame uitstap in de technologiewereld.

Uit een update van de IPO-documenten van Snowflake blijkt dat Berkshire Hathaway voor 250 miljoen dollar aandelen koopt bij de beursintroductie. Daarnaast neemt het een pakket van 4 miljoen aandelen over van een van Snowflakes investeerders, goed voor nog eens ongeveer 320 miljoen dollar. Alles samen gaat het om een investering van 570 miljoen dollar in een IPO waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Snowflake wil meer dan 2 miljard dollar ophalen bij zijn IPO, die het bedrijf zou waarderen op ruim 23 miljard dollar.

Technofoob

Voor de technofoob Buffett is de investering in Snowflake een zeldzame uitstap in de technologiewereld, die hij decennia meed wegens het onvoorspelbare karakter. Zijn stelregel om te beleggen in wat je kent, deed hem grotendeels de boom in techaandelen missen. In 2011 waagde hij een gok met een investering in IBM, maar dat werd geen succes.

De Snowflake-belegging toont dat Buffett uit zijn comfortzone treedt om zijn recordcashberg van 147 miljard dollar aan het werk te zetten.

Zijn sinds 2016 opgebouwde positie in Apple is wel een schot in de roos. In 2019 volgde een eerste belegging in Amazon. Die twee investeringen kwamen er op initiatief van zijn medewerkers Todd Combs en Ted Weschler. De 90-jarige Buffett noemde zichzelf al ‘een idioot’ om zo lang gewacht te hebben om op de technologietrein te springen.

StoneCo

Ook een IPO-investering is uitzonderlijk voor Berkshire Hathaway. In mei zei Buffett dat hij in 54 jaar nooit aan een IPO had deelgenomen. Dat klopte niet helemaal: in 2018 kocht hij aandelen bij de beursintroductie van de Braziliaanse fintechspeler StoneCo. De koers daarvan is ruim verdubbeld.