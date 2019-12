CEO Allianz België aan de kant geschoven

Over het vertrek van Neven houdt Allianz België het op een 'onderling akkoord'. Maar de sociale spanningen bij de Belgische tak van de Duitse verzekeringsreus lopen al maanden op. Vorige week kondigde Neven aan dat er de komende drie jaar 75 banen verdwijnen in België. Dat zette kwaad bloed bij de vakbonden, omdat die steen en been klagen over de hoge werkdruk en een tekort aan personeel.