Campine gaat recordbedrag investeren

Campine smelt jaarlijks meer dan 3 miljoen klassieke autobatterijen en recycleert het aanwezige lood en antimoon, een zilvergrijs metaal. Het bedrijf verwerkt het antimoon verder tot poedervorm dat bij klanten als vlamvertragend ingrediënt terechtkomt in allerhande kunststoffen en eindproducten als autodashboards en zitjes in voetbalstadions.

Voor de productie van het antimoonpoeder zoekt Campine ook zijn heil in reststromen van bijvoorbeeld Umicore, en koopt het pure antimoonblokken van mijnbedrijven die het goedje ontginnen in bergachtige gebieden.

Olympische Spelen

Campine, dat vorig jaar nog een kartelboete van 8 miljoen euro kreeg opgelegd, heeft de moeilijke jaren achter zich gelaten. Al blijft het bedrijf zeer afhankelijk van de grillen op de grondstoffenmarkten. 'Maar in vergelijking met 5 jaar geleden staan we er beter voor', zegt de financieel directeur. 'We hebben onze productiecapaciteit aanzienlijk opgedreven, en onze processen efficiënter gemaakt. Dat moet ervoor zorgen dat we zelfs bij een dip in de grondstofprijzen onze winsten van de voorbije jaren niet opsouperen.'